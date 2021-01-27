《駐滬專電》上海將發文加快新能源汽車產業發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海將出台《上海市加快新能源汽車產業

發展實施計劃（２０２１－２０２５年）》和支持燃料電池汽車產業發展政策，據《上海證券報

》引述知情人士稱，這些文件已在走程序中。新政將提及新一輪鼓勵購買和使用新能源汽車實施

辦法，並計劃新建充電樁７萬個。

