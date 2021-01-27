【脫歐滿月】貿協難掩金融業「硬脫歐」，「等效」談判勢難啃

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》經歷四年半的跌宕起伏，英國和歐盟終於２０２１年

元旦日踏入和平分手的「後脫歐時代」新關係。近一個月過去，「Ｔｈｅ ｄｅａｌ ｉｓ

ｄｏｎｅ！」歡呼餘音猶在，但從馬莎百貨經典的小豬軟糖、「﹒ｅｕ」域名使用權，到歐洲隧

道外拖延的貨車、流失的至少５千個金融服務業職位，乃至英揆約翰遜的父親自稱正申請法國護

照……都顯示混亂和困惑遠未告終。



＊公投至今英鎊呈完美「Ｗ形」走勢＊



自２０１６年脫歐公投至今，英鎊兌美元隨一路跌宕的英歐談判走出完美「Ｗ形」走勢－－

高點：２０１６年６月１﹒４８７７（脫歐公投）→低點：２０１７年１月１﹒２０４７（時任

首相文翠珊發表脫歐宣言）→高點：２０１８年４月１﹒４３３９（脫歐過渡計劃公布）→低點

：去年３月１﹒１４８５（約翰遜拒延長過渡期）→再反彈上行至近日１﹒３６５以上水平。

單看不到一年升近兩成的鎊匯，２０２０年１２月３１日２３時結束過渡期、正式脫離歐洲

關稅同盟及單一市場的英國，似錢（歐盟會費）、權（邊界、法律）、利（貿易、漁權）皆收，

前景一片光明，惟逾２０００頁自貿協議難解多個亂象，未來挑戰絕不輕鬆。



＊倫敦驟然失歐洲股票業務強勢地位＊



最受關注之一當屬倫敦的「全球金融中心」地位。鑒於英歐早前平安夜達成的貿易協議鮮有

覆蓋金融服務業，意味此佔英國ＧＤＰ約７％、政府稅收１０％的巨無霸，對歐盟市場的自動准

入權於１日起宣告終結，暫時陷於硬脫歐。

「自動准入」不再，歐盟２７國銀行從新年首個交易日（１月４日）起，須在本地區內交易

歐元計價的股票，而不能再用倫交所旗下Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ、Ａｑｕｉｓ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

、Ｃｂｏｅ Ｅｕｒｏｐｅ等在倫敦的平台。

Ａｑｕｉｓ Ｅｘｃｈａｎｇｅ的首席執行官Ａｌａｓｄａｉｒ Ｈａｙｎｅｓ就指，這不

是「Ｂｉｇ Ｂａｎｇ」，而是「Ｂａｎｇ ａｎｄ Ｉｔ’ｓ Ｇｏｎｅ」，倫敦已失去歐洲

股票業務的強勢地位。

數據顯示，僅４日當天，倫敦金融城即錄近６０億歐元股票交易流出；而決定不在歐盟開設

分支的瑞銀，其ＵＢＳ ＭＴＦ交易平台的股票交易額首周則驟減３０７０萬歐元，於歐洲股票

市場的份額由脫歐前１２月的１﹒６％，減半至０﹒８％。



＊衍生品清算暫保，惟資金悄轉平台＊



股票交易從此涇渭分明，除了直接衝擊英國政府的印花稅收入，更恐鼓勵公司轉赴阿姆斯特

丹、法蘭克福、巴黎等地交易所上市，以從更平穩、活躍的交易條件中受益；而更大的挑戰來自

規模更龐大的百萬億歐元衍生品清算市場，以及英國對歐盟金融服務業出口（２０１９年規模達

２５７億英鎊）。

為此，英國上周啟動與歐盟就金融服務領域的監管合作談判；根據早前共識，雙方擬於３月

前達成一項諒解備忘錄，以建立監管合作框架。

何謂監管合作？簡而言之即是英國須爭取歐盟認同其金融法規「ｅｑｕｉｖａｌｅｎｃｅ（

等效）」於歐盟，以確保銀行、險企及其他金融機構獲准為歐盟單一市場提供服務。目前，英國

同意給予歐盟金融機構１７項「等同准入」，而歐盟只批准給予英國２項「等同准入」，包括為

期１８個月的衍生品清算及為期６個月的愛爾蘭證券結算。

儘管衍生品清算安排暫未變，但據ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據，本月首兩周，美國互換交易

平台的歐元利率交易量顯著增長，市場佔有率從１２月的１１％提高至２３％，歐洲平台的佔有

率則從４２％降至３５％。

分析就指，英國目前面臨兩種選擇，其一是努力保持與歐盟規則完全看齊的「等效」，但英

國央行行長貝利就警告，英國如為進入歐盟市場而屈從布魯塞爾制定的金融服務規則，代價將過

高；其二則是放棄進入歐盟單一市場的便捷，獨立向全球爭取更多商業機會。



＊挑戰「第二條路」，金融城優勢在＊



貝利的擔憂不無道理，布魯塞爾一直謀求減少金融服務對倫敦金融城的依賴，並在法蘭克福

、巴黎、阿姆斯特丹和歐盟其他金融中心開展更多基於歐元的交易。且即使雙方達成「等效」共

識，根據歐盟法律，其監管機構仍可以在３０天內通知單方面撤銷等效性。分析認為，此威脅如

同永久懸掛頭上的達摩克利斯之劍，將遏制英國的金融投資和招聘。

英國國際貿易大臣特拉斯上周就稱，英國很快將遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定

」（ＣＰＴＰＰ）。不過，倫交所（ＬＳＥ）前首席執行官Ｘａｖｉｅｒ Ｒｏｌｅｔ仍質疑，

英國政客是否有勇氣選擇第二條道路。

稍值慶幸的是，儘管自２０１６年６月脫歐公投以來，英國金融服務業職位流失達５０００

至７５００個，且脫歐為法國漁翁得利新增近２５００個崗位和至少１７００億歐元資產，但總

體看來，倫敦金融城目前面臨的衝擊仍小於預期，其去年１１月收到的來自開發商和投資者的土

地規劃申請更按年增７％。

在可預見的將來，擁有地域、語言、監管、基礎設施等方面整體優勢的倫敦，料仍將是歐洲

最大的金融中心，但能保留多少歐盟的業務，將取決於尚未確定的監管細節及「等效」安排。

