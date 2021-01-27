《投資智慧－鄧聲興》恒大汽車（００７０８）電動車夢能否成真？

《投資智慧》恆大汽車（００７０８）近日公布，根據一般授權定向增發２６０億元認購股

份，向六名投資者定向增發９﹒５２億股，相關股份佔公司擴大後股本９﹒８％，每股發售價

２７﹒３元，較上一個交易日收市價２９﹒９元折讓８﹒７％。是次定向增發成宇控股、上宇、

和益榮國際貿易及翠林全球投資分別認購５０億元股份，各佔近１﹒８３億股股份，陳凱韻（甘

比）及中國燃氣（００３８４）主席劉明輝分別認購３０億元股份，各佔近１﹒１億股股份。是

次集資將增強公司資本實力，加強新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還債務和一般企業

用途。透過認購事項籌集股本資金，可擴大股東基礎、增強資本基礎，以及提升財務狀況及淨資

產基礎，以促進長期發展及增長。



恆大汽車集團自２０１９年１月進入電動車時代的啟程，當時以９﹒３億美元開始收購

Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｓｗｅｄｅｎ（ＮＥＶＳ） ５１％

權益。該公司為總部位於瑞典之全球性電動汽車公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控

、智慧充電、共享出行等領域。其後集團亦持續收購餘下的股份。２０２０年６月，集團收購瑞

典附屬ＮＥＶＳ餘下１７﹒６％股權至全資擁有，現金代價近３﹒８億美元，擬以內部資源支付

，目前為集團之汽車自主品牌「恆馳」電動汽車進行研發工作。



恆大集團除了收購ＮＥＶＳ外，也收購上海鋰電池供應商ＣＥＮＡＴ Ｎｅｗ

Ｅｎｅｒｇｙ卡耐新能源公司、英國Ｐｒｏｔｅａｎ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ與荷蘭

ｅ－Ｔｒａｃｔｉｏｎ電動車製造商，可說是將電動馬達、鋰電池與車輛製造等上下游產業鏈一

併收購，可提高電動動力系統效率與車輛設計的靈活度。



雖然電動車為２０２１年的大趨勢，集團現時一車未產，仍有３９００億市值，反映集團為

電動車夢的佼佼者，夢能否成真需時間觀察，投資者或成為其中的追夢者。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

