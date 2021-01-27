《師傅教路－黃瑋傑》房產商數字化服務需求大，明源雲４９元買入

《師傅教路》明源雲（００９０９）發出盈警，預期截至２０２０年１２月３１日止年度將

錄得股東應佔虧損介乎約６﹒９億至７﹒５億元（人民幣﹒下同），而截至２０１９年１２月３

１日止年度則錄得股東應佔利潤２﹒１６億元。不過，該虧損無關其主營業務，主要由於確認優

先股的公允價值虧損約９﹒８９億元造成。集團預期２０２０年度將錄得經調整淨利潤介乎

３﹒３億至３﹒９億元，較２０１９年度經調整淨利潤２﹒３６億元，增長３９﹒８％至６５﹒

３％。



＊年度經調整淨利料升四成至六成半＊



明源雲專注於中國房地產開發商及房地產產業鏈其他產業參與者提供企業級ＥＲＰ解決方案

及ＳａａＳ產品，使得房地產開發商和其他房地產產業參與者（例如建築材料供應商及房地產資

產管理公司）實現業務精細化和數字化營運。其ＥＲＰ解決方案包括銷售及營銷、採購、成本管

理、項目管理、預算以及房地產資產管理。除軟件許可外，集４亦提供實施服務、產品支持服務

以及增值服務，以有效整合ＥＲＰ解決方案到客戶的自有業務流程、數據庫及系統，從而增強性

能和定製能力。其ＳａａＳ產品包括雲客、雲鏈、雲採購及雲空間，可滿足房地產開發商、供應

商、資產管理公司、物業管理公司以及房地產產業鏈上的其他產業參與者的各種需求。按２０１

９年收入計，集團是中國房地產開發商的第一大軟件解決方案供應商，佔有１８﹒５％市場份額

，同時亦為ＥＲＰ解決方案及ＳａａＳ產品的最大提供商，分別擁有１６﹒６％和２３﹒３％市

場份額。集團擁有廣泛的客戶基礎，於２０１９年，已直接及間接服務約４０００名付費終端集

團客戶，包括近３０００名房地產開發商。



＊目標５７港元，止蝕位４６港元＊



集團過去幾年業績實現強勁增長，總收入由２０１７年的５﹒７９億元增至２０１９年的１

２﹒６４億元，複合年增長率為４７﹒７％；淨利潤由２０１７年的７２８０萬元增至２０１９

年的２﹒３１億元，複合年增長率為７８﹒４％。隨著城鎮化水平不斷提高，中國房地產市場作

為國民經濟一大支柱，預期未來將持續增長。然而，伴隨國內市場競爭日益激烈（２０１９年房

地產開發商超過３萬家），對房地產開發商而言，為實現持續有利可圖的增長，降低經營成本、

提升管理效率及透明度及更好地管理客戶關係變得愈來愈重要。同時，諸如ＡＩｏＴ、雲計算、

數據分析和虛擬現實等尖端技術的出現正推動中國房地產行業的技術轉型，對能夠幫助房地產開

發商數字化、精簡化和最優化業務營運營的軟件解決方案，將帶來巨大且持續的增長空間。建議

買入價４９港元，目標５７港元，止蝕位４６港元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有

上述股票）

