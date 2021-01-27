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即市新聞

27/01/2021 11:31

《樓市亮話－湯文亮》還息不還本，供款少大半

　　《樓市亮話》在今個星期初，有北方朋友搵我食午飯，佢話近日在股市搵了不少錢，覺得差
不多，又唔想將投資賺到的錢匯回國內，準備在香港買樓，問我有冇好介紹，我知道他只是想炫
耀一下，所以話冇。
　
　　我話食午飯其實是不對，應該是食午麵，朋友食麵的時候叫服務員攞蒜頭，我問點解，佢話
食麵不食蒜，味道少一半，我話唔押韻，應該是食麵不食蒜，一呎得六吋，北佬竟然同意。
　
　　朋友問，香港樓市真的是硬過鐵，去年在社運以及疫市下，竟然只是下跌了１﹒０７％，究
竟是甚麼理由，去年疫情開始時，政府推出一個毫不起眼計劃，叫還息不還本，政府可能不知道
，這個計劃令到樓沒有大跌，不過，這個計劃仲犀利食麵唔食蒜頭，供款不只少一半，而是還息
不還本，供款少大半，以一個人問銀行借了１０００萬為例，如果用Ｈ按，他每年要還４％，再
加上現在每年大約要付２％利息，總年息是６％，即是他每年要還６０萬元，每月５萬，現在還
息不還本，他每年只需要付２％，每月只付１６６６７元，供款少了大半，即使收入減少，或者
暫時失業，不少業主仍然可以還息，不用賣樓，如果情況延續多一年又當別論。
　
　　北佬話，香港有評論員話樓市悲情，並且引用花旗報告，香港今年有１５萬人會用ＢＮＯ計
劃到英國定居，會走資２８００億，１５萬人大約是５萬個家庭，就算７成移民要賣樓，即是有
３５０００單位推出市場，以８００萬一個單位計算，剛好是２８００億，在如此龐大供應之下
，香港樓市一定大冧，北佬可能不明白，移民的人是否會賣樓還是其次，而事實上打算移民的人
有很多根本沒有自置物業，他們移民的目的，就是去到目的地可以比較容易買樓，３５０００個
單位供應量是很難會出現，如果好似評論員所說，２８００億撤資就唔止有３５０００個單位供
應，而是７萬個單位，因為那些業主大多數有問銀行借錢，以平均按揭４００萬一個計算，只能
撤資４００萬，要賣７萬個單位才可以撤資２８００億，所以話，那位評論員其實是好友，大家
唔明白，以為他是大淡友。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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