《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地充電樁建設加快，市場空間龐大

《缸邊嫺談》近年，內地新能源汽車的發展已成為市場關注的焦點之一，而電動車必須透過

充電樁充電，所以充電樁設施的建設對新能源汽車的發展必不可少。其實早於２０２０年，充電

樁發展已先後多次在中國政府各類型工作報告、指導意見及發展規劃中被提及，去年的政府工作

報告中更將新能源汽車充電樁升格為新型基礎設施建設（即新基建）之一，並同時提出要擴大有

效投資，具體包括增加充電樁、換電站等設施，推廣新能源汽車，引發新消費需求、助力產業升

級。

充電樁作為新能源汽車產業相關的重要基礎設施，若建設出現滯後，將會嚴重限制行業發展

。自從去年新能源汽車充電樁升格為新基建項目之一後，政府加快出台扶持行業發展的政策，中

國國家能源局於去年６月２２日印發了《２０２０年能源工作指導意見》，提出要加強充電基礎

設施建設，提升新能源汽車的充電保障能力。

其後，中國國務院於去年１１月２日發布的《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－

２０３５年）》中（「規劃」）提出，到２０２５年內地新能源汽車滲透率將實現約２０％的目

標。相信充電樁作為新能源汽車產業配套基礎設施，在未來１５年內會有頗大的市場發展空間。

規劃中亦有提及加快充換電基礎設施建設的具體做法：科學布局充換電基礎設施，加強與城

鄉建設規劃、電網規劃及物業管理、城市停車等的統籌協調。依託「互聯網＋」智慧能源，提升

智慧化水平，積極推廣智慧有序「慢充為主、應急快充為輔」的民區充電服務模式，加快形成

「適度超前、快充為主、慢充為輔」的高速公路和城鄉公共充電網絡，鼓勵開展換電模式使用，

加強智慧有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術研發，提高充電便利性和產品可靠性

。

規劃同時鼓勵商業模式創新，例如引導多方聯合開展充電設施建設營運，鼓勵充電設施與商

業地產相結合，建設停車充電一體化服務設施，提升公共場所充電服務能力，拓展增值服務。



＊新能源汽車充電樁市場的發展空間＊



根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計數字顯示，截至２０２０年底，內地充電樁保

有量累計已達１６５﹒１萬個，但仍與「十三五規劃」中２０２０年全國充電樁保有量將達到

４８０萬個的目標仍有很大的差距。另外。根據中國工業和信息化部在規劃徵求意見稿中的推測

，預計到２０３０年，內地新能源汽車保有量將達６４２０萬輛。按照新能源汽車與充電樁１比

１的建設目標，預計２０２０年至２０３０年十年間內地的充電樁建設存在６３００萬左右的龐

大缺口。

若以投資額較低、僅為３０００元人民幣的交流樁計算，以車樁比例１比１為基礎，按上述

６３００萬個左右的充電樁缺口計算，即仍有過千億元人民幣的市場空間待發展，且當中尚未計

及充電收費。

若充電樁在營運上能夠取得突破，譬如與物業管理公司合作，在更多不同的場地設置充電樁

，既可提高充電樁的使用率，方便車主使用新能源汽車，有助推動新能源汽車銷售，符合國策方

向，同時又能增加商場人流，一舉多得。而充電樁的智能化發展亦是大勢所趨，將５Ｇ、大數據

、工業互聯網等其他新基建元素融入其中，建設更便捷、智能、節能的充電樁，打通汽車、能源

、互聯網等產業，為充電樁使用者提供更多的增值服務，可為充電樁行業帶來新的盈利模式。可

以預見隨著新能源汽車的發展，充電樁的投資建設很大機會將會隨之而增加。充電樁市場產業鏈

涉及到的主體包括充電樁設備生產商、充電樁營運商、新能源汽車等，預計相關企業均可受惠充

電樁投資增加的未來發展。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有充電樁相關的的股份

