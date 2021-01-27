《日入而息》林鄭視像方式向中央述職，外匯基金投資收益跌２５％

《今天重點》﹡林鄭月娥以視像方式述職，習近平慰問被美國制裁香港官員；李克強以視像

方式分別聽取林鄭月娥及賀一誠述職

﹡外匯基金去年投資收入１９７８億元，按年跌２４﹒６％；余偉文稱去年外

匯基金股債投資收益良好，續作防禦性部署；李達志冀外界勿過分關注外匯

基金短期波動，不認同投資取向保守；余偉文指道富做法造成混亂，一直與

盈富溝通了解事件

﹡新世界帝國等合組財團奪港鐵「港島南岸」第５期項目

﹡港府發行２５億美元綠色債券，其中５年期收益率為０﹒６３５％；渣打銀

行協助港府發行２５億美元綠色債券；匯豐表示進一步展示綠色可持續市

場發展深度

﹡本港今新增６０宗確診個案，２１宗源頭不明；北角東發大廈Ｃ座錄４宗確

診；袁國勇稱北角東發大廈Ｃ座６、７號單位居民須撤離



《即日市況》﹡港股波動好淡爭持，全日跌９３點收２９２９７，科指挫１５９點



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１１％，跟風美股大漲網遊概念落鑊



《美元匯價》﹡中新簽進階版貿協，可低位吸納紐元；歐元最新報１﹒２１１５╱１７，日

圓最新報１０３﹒８３╱８５



《公司業績》﹡昌利（０８０９８）首三季純利３０２７萬元增逾７％，不派息

﹡金輝控股（０９９９３）中期淨利潤１０﹒４６億人幣



《公司資訊》﹡快手（０１０２４）首天新股融資額破中銀香港首日紀錄；大新銀行

（０２３５６）豁免快手認購手續費，年利率低至１﹒８８厘

﹡中科生物（０１２３７）就輸美木製品遭裁定傾銷作進一步公布

﹡中銀香港（０２３８８）啟動香港人民幣央票回購做市機制

﹡消息指字節跳動尋求包括抖音在內業務來港上市

﹡自動系統（００７７１）持有之美股ＧＤＨ普通股已獲終止禁售期

﹡君實生物（０１８７７）澄清未就發新股與任何第三方進行商討；君實生物

新冠肺炎雙抗體療法三期臨床達主要研究終點

﹡林達控股（０１０４１）披露涉嫌挪用貴陽酒店新進展，前董事廖金龍在港

被襲擊

﹡建禹集團（０８１９６）出售廢物處理商１０％股權

﹡開元產業（０１２７５）停牌待刊發收購守則通告

﹡維達國際（０３３３１）高端產品仍是發展重點，將繼續發展電商渠道

﹡環球醫療（０２６６６）附屬取消內地發行公司債

﹡凱華集團（００２７５）將於２月８日取消上市地位

﹡國泰航空（００２９３）擬發行２０２６年到期港元有擔保可轉換債券

﹡華普智通系統（０８１６５）周五起除牌

﹡新世界帝國等合組財團奪港鐵「港島南岸」第５期項目

﹡蘇波辭任奧園健康（０３６６２）集團總裁，由鄭煒接任

﹡帝國集團環球（００７７６）附屬電競隊於和平精英ＰＭＧＣ全球總決賽中

奪冠

﹡建鵬（０１７２２）附屬獲授建築工程合約意向書，涉資４﹒３６億澳門元

﹡泰和小貸（０１９１５）與揚州圖雲組合資公司，拓人工智能及物聯網業務

﹡３香港與豐澤合作，增設「３香港＠豐澤」店中店

﹡ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）去年原煤開採量按年減２８％

﹡奧克斯國際（０２０８０）附屬重續Ｚｅｎｔｒａｌ經營所在物業的租約



《國企紅籌》﹡廣深鐵路（００５２５）向中鐵快運注資８６０６萬元人民幣

﹡濰柴（０２３３８）非公開發行Ａ股獲山東省國資委批准



《神州民企》﹡中升集團（００８８１）回購２０萬股，涉９６０萬元

﹡據報比亞迪（０１２１１）計劃推出獨立高端品牌，最快明年發布；比亞迪

「打工女皇帝」擬售１００萬公司Ａ股，可套現２﹒５億元人民幣

﹡四環醫藥（００４６０）注射用消化性潰瘍藥取得國家集採資格

﹡飛克國際（０１９９８）本周五起取消上市地位

﹡騰訊關聯企業成立騰娛互動科技新公司，經營範圍包計算機軟件等



《中國要聞》﹡統計局表示去年全國規上工業企業利潤同比增４﹒１％；企業利潤逐季回升

，全年虧損額增２﹒８％

﹡字節跳動據報去年營收增長逾一倍，最快今年ＩＰＯ

﹡傳法拉第未來獲珠海國資投資２０億，吉利集團亦入局

﹡監管再出窗口指導封死互聯網存款，舊客已不能加購

﹡２９省ＧＤＰ表示廣東超１１萬億，湖北唯一負增長５％

﹡抖音成央視春晚獨家紅包合作夥伴，觀眾瓜分１２億元

﹡今年以來上海口岸汽車出口同比增近七成

﹡海南政府代表當選海航集團黨委書記，董事長陳峰出局

﹡傳螞蟻集團擬售生物識別安全公司ＥｙｅＶｅｒｉｆｙ

﹡人行１８００億逆回購利率持平，淨回籠１０００億

﹡３９億人幣債到期壓頂，蘇寧集團擬發置換債券緩壓

﹡豫能化擬引入戰投，獲河南政府注入２百億元兌付債券

﹡上海市監局決定開展不正當競爭專項整治行動

﹡Ｇ２０會議籲加強全球經濟風險監測，人行陳雨露出席

﹡龔正稱上海圓滿完成「十三五」規劃確定主要目標任務；上海今年ＧＤＰ增

長６％以上完全可以實現；上海將定制精準扶持政策，培育一批頭部企業

；中央將出台意見支持浦東引領改革開放；上海將加快出台支持政策，建

設五個新城；上海今年要確保新增就業崗位５０萬個以上；上海正在制定

「碳達峰」行動方案；支持和鼓勵更多硬科技為主的科創企業上市

﹡截至去年末小額貸公司逾７０００家，貸款餘額８８８８億

﹡中國駐印使館表示禁中國Ａｐｐ嚴重損害中企合法權益

﹡乘聯會表示１月一至三周乘用車日均銷量同比跌４％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１５７０１點



《其他消息》﹡傳律政司改聘余若海任黎智英案主控官

﹡據報警方要求匯豐等銀行提供被捕民主派人士財務紀錄

﹡報道指胡雅文獲委任為指定法官，將審理鍾翰林案

﹡許正宇稱會否派發電子消費券要考慮可行性及財政負擔

﹡港府發行２５億美元綠色債券，其中５年期收益率為０﹒６３５％；渣打銀

行協助港府發行２５億美元綠色債券；匯豐表示進一步展示綠色可持續市

場發展深度

﹡楊潤雄稱暫時未有計劃將？地遊學團列為必修課

﹡港府下月起調高綜援金額及推行一系列改善計劃措施

﹡外媒表示港府要求金融機構高層解釋撤出香港決定

﹡外匯基金去年投資收入１９７８億元，按年跌２４﹒６％

﹡利嘉閣表示官方樓價指數連升１２年，今年首兩月仍樂觀

﹡林浩文稱上月樓價指數跌幅符預期，料樓市調整仍持續

﹡差估署表示上月住宅租金指數升０﹒０６％，全年跌６％；上月樓價指數按

月跌０﹒３９％，連跌三個月

﹡深股通額度全日用１４﹒９億元；滬股通額度全日用２﹒３億元，陸股通淨

流出１２﹒５億

﹡本港於外派僱員宜居城市榜升至第５８位，但新聞自由評分下趺

﹡羅兵咸永道表示去年中國併購活動交易額升３０％至７３３８億美元

﹡恆大．珺瓏灣２期加推１２８伙，周日賣２５４伙

﹡本港去年首十一個月，逾期６個月住宅按揭宗數增加６７％

﹡中原表示去年樓價橫行反映剛需，料今年樓價升８％

﹡余偉文稱去年外匯基金股債投資收益良好，續作防禦性部署



《大國博弈》﹡中國採購１３６萬噸美國玉米，去年７月以來最大宗

﹡崔天凱稱拜登有耐心不足夠，籲釋善意恢復休斯敦領館

﹡富時羅素考慮將中廣核電力等五中資股剔出關鍵指數

﹡菲律賓取消中交建參與當地機場改造項目的中標資格

﹡解放軍近期頻繁軍演，國台辦表示是對外部勢力嚴厲警告

﹡標普道瓊指數將剔除ＳＩＦＭＡ名單上五家中資股

﹡據報字節跳動將縮減印度團隊規模，不確定何時回歸

﹡據報廣州四大行房貸全線上調，首貸利率升至５﹒２％

﹡余偉文稱道富做法造成混亂，一直與盈富溝通了解事件



《新冠肺炎》﹡本港今新增６０宗確診個案，２１宗源頭不明

﹡北角東發大廈Ｃ座錄４宗確診；袁國勇稱北角東發大廈Ｃ座６、７號單位居

民須撤離

﹡本港再多兩名患者離世，累計１７４人染疫亡

﹡上海市長龔正稱重點人群的定期核酸檢測要加大密度

﹡發改委表示就地過年政策各地不能擅自加碼

﹡衛健委表示防輸入壓力存在，已接種疫苗２２７６萬劑次

﹡國鐵集團表示全國鐵路春運客流下調至２﹒９６億人次

﹡秘魯通報一名國藥集團疫苗參試者死於病毒相關肺炎

﹡何栢良稱追蹤不善令碧街爆疫，倡針對三無大廈強檢

﹡林鄭稱碧街強檢達保密目標，不能小看找出一宗確診

﹡油麻地指定受限區域解封，檢測３３０人發現１人確診

﹡永亨銀行油麻地分行今日起暫停服務，因強檢範圍擴大

﹡高拔陞回顧抗疫一年：理解到與公眾溝通的重要

﹡張建宗形容圍封碧街成功，未來將採取更多類似行動

﹡深水埗黃金商場防突襲封區，籲商戶勿留宿備保安糧食

﹡曾祈殷稱突襲封區可避免居民提前離開

﹡醫管局擬每個聯網至少協助一個政府疫苗接種中心運作

﹡陳肇始稱網上系統將一次過預約兩劑疫苗接種時間

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