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28/01/2021 07:50

《華爾街內望》聯儲局指經濟復甦步伐放緩，美股急挫納指跌近３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聯儲局發布最新政策聲明指，經濟復甦步伐正在放緩，美股周
三（２７日）急挫，創近三個月來最大單日跌幅，當中納指跌近３％。
　　道指跌６３３點或２﹒０５％，報３０３０３點。標指跌９８點或２﹒５７％，報３７５０
點，並低於上年年結。納指跌３５５點或２﹒６１％，報１３２７０點，三大股指均創上年１０
月底以來最大單日跌幅。
　　市場恐慌指標ＶＩＸ指數急升６１﹒６４％，收報３７﹒２１，創上年１０月底以來最高。
　　
　　聯儲局將指標隔夜利率維持在近零水平不變，同時保持每月購債規模不變，重申承諾將保持
支持經濟的措施，直到經濟從疫情引發的衰退中全面反彈。
　　個股方面，波音跌近４％拖累道指下挫，公司業績遜預期，全新７７７Ｘ客機的支出更高達
６５億美元。藥物連鎖店沃博聯漲逾４％，公司任命即將離職的星巴克運營總監出席總裁。
　　微軟在公布業績後一度上漲，但在大市重挫下，幾乎抹去全部漲幅，最終僅收高
０﹒２５％。多間業績科技巨頭亦公布業績，社交媒體Ｆａｃｅｂｏｏｋ微漲０﹒６８％，電動
車製造商特斯拉跌逾２％，蘋果盤後公布業績後亦下跌。
　　遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ、電影院營運商ＡＭＣ均漲逾一倍，延續過去一周暴漲勢頭，
散戶投資者再次大舉買入，迫使沽空機構放棄淡倉部署。
　　美國指標十年期國債收益率跌至１﹒００９％，更曾一度跌至１﹒００１％，創月初以來最
低。（ａｌ）

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