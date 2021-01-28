《國金與投資－曾廣標》股場群鼠分吃大笨象！

《國金與投資》環球疫症個案總數周三（２７日）突破了１億宗，這是根據著名的美國霍爾

金斯大學的統計，其中，第一位是有超過２５００萬宗的美國，佔了總數的２５％，遠高過居第

二位已錄得１０００萬宗的人口大國印度。不過，該大學的新冠病毒資源中心分折，個案的增長

率近期已有所放緩，例如，美國每日新增確診人數已回落至低於２０萬宗，我認為，這反映出拜

登上任之後加強抗疫以及疫苗接種開始了，因此，市場對於疫症的恐懼感減少，這本應進一步利

好股市。



＊散戶聯手殺淡友 市場感恐懼＊



然而，周三美歐股市都出現較為顯著的回落，主要是由於一些對沖基金沽空個別股票時受到

重創，損失數以十億計美元，除了被逼高位平淡倉外，傳說還要沽出其他股票套取現金，因而令

到市場感到不安。



不過，由於有了疫苗，市場主流基本上相信疫情可望在今年下半年陸續受控，而就算個別對

沖基金出事或甚至破產，也只會帶來短期的影響。



事件也說明了，在宅家時代，機構投資者不再一定可以在市場翻雲覆雨控制大局，反而網上

散戶聯合起來的力量已變得十分巨大。



＊網上討論區 匯集龐大力量＊



現時，各地小股民已很方便地透過網上經紀行買賣股票，而最受歡迎的自必是屢創新高的美

股，一些網上股票討論區應運而生，個別例如ＲＥＤＤＩＴ網站的美股討論區有逾２００萬會員

，當他們聯成一起時，對個別股票便可產生極大的影響力甚至是操控力。



網民喜歡炒網企及特別是遊戲股之類，可以完全不理會任何估值方法，持續炒高，一浪高於

一浪，個別對沖基金認為這些散戶已失去理性，正好是食大茶飯的機會，於是入市沽空個別「已

升到離譜」的科網股。



＊對沖基金高調沽空 輸光投降＊



對沖基金Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ的負責入便曾高調地表示已全力沽空電子遊戲股

ＧａｍｅＳｔｏｐ，要把它的股價打下去，亦有其他對沖基金加入沽空行列。然而，在網上討論

區，散戶號召一齊繼續買入該遊戲股及其認購期權，要以群體的力量擊敗一眾對沖基金，兼且大

賺特賺。



＊特斯拉大老闆 為散戶打氣＊



值得注意的是，當市場激戰時，豪華電動車生產商特斯拉的大老板馬斯克，在推特發表了鼓

勵訊息及ＲＥＤＤＩＴ美股討論區的連線，令到散戶們更加興奮，因為一旦馬斯克也買入，則淡

友必死無疑。暫時還沒有證據證明馬斯克有沒有入市「誅淡友」，但早已升了很多的

ＧａｍｅＳｔｏｐ其股價在周二（２６日）升上１００美元以後，周三晚上更一度再升２００美

元，而在這個時候，沽空主角Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ已宣布全面平倉投降，公司否認申

請破產保護令，但接受注資高達３０億美元救亡。市場擔心這些受挫的大笨象會沽出其持有的股

票來埋單，然而，ＧａｍｅＳｔｏｐ股價升勢未止，在周三美股午市時曾升上３６０美元才出現

回吐，單日升幅曾高達１５０％！



＊遊戲股６美元升至３００美元＊



四個月前，ＧａｍｅＳｔｏｐ的股價不過是６美元，之後受到散戶抬捧股價不斷上升，對沖

基金認為該股已脫離現實，因此大舉入市沽空，而這場戰爭導致淡友一方愈輸愈多，參與抬價的

散戶則大賺特賺。



然而，當淡友已認輸及完全平倉離場，買入這隻股票便等於玩接火棒遊戲，最後必定有不少

人也會重創。



＊勿貪勝不知輸 宜及早套利＊



今次風波反映出在超低息時代，市場閒資很多，而一些新加入的網上散戶，在討論區匯集成

龐大力量，他們很多時一味加倉買入不願套利，把股價持續推高，當碰正「不順氣」的對沖基金

經理時，卻正好被他們斬殺，一大群老鼠分吃大笨象。然而，當大象已屍骨不存之後，老鼠也將

會互相殺戮。看來，及時套利才是上策！《資深評論員 曾廣標》

