《行內行外－梁崇讓》香港金融市場已是中資的天下

《行內行外》轉眼農曆新年將至，鼠去牛來，牛年未至香港股市近期已見牛蹤，武漢鼠年經

歷７６天封城行動至今已近一周年，封城政策令內地疫情由大爆發得以受到控制，雖然近日中國

仍出現地區小型爆發個案，但疫情仍屬受控之內。由於其他國家控制疫情的方法沒有中國嚴厲，

故新冠病毒確診數字從未見減少，反見上升和病毒出現變種情況。有見疫症確診數字一直居高不

下，部分歐洲國家也開始實施封城措施，以圖遏止疫情繼續擴散。近日香港因感染Ｃｏｖｉｄ－

１９確診人數增加，開始實行封街檢測的強制措施，措施是否為時已晚，還是沒有進行強制全民

檢測帶來的結果？還是留待大家評論吧！



雖然多國已開始接種疫苗，但疫苗的成效已有人質疑。究竟有多少人願意接種仍是未知之數

。種種原因令疫情和經濟發展加添了不明朗因素，看形勢２０２１年上半年仍然受疫情衍生的問

題困擾，更有經濟學者預測全球經濟隨時出現大衰退。可是經濟師的預測跟股票市場的表現卻截

然不同，股票市場的走勢總是與實際環境脫節，中美貿易戰和新冠疫情爆發，但美國股市卻不斷

屢創新高，如今香港出現第四波疫情，單日確診人數更曾多次破百大關，失業率和破產數字同樣

創新高，加上美國不斷出招打壓中港官員和中資企業，壞消息充斥市場，但香港股市上周卻連破

多過關口，當前最強的解說便是北水不斷南下追入港股，北水資金更是與美國大唱反調，除了熱

炒新經濟科技股外，受美國打壓和被逼停止在美買賣的股份更受資金追捧，可算是愈打壓愈亢奮

，這令恆生指數一度升破３００００點關口，單日總成交額更突破３０００億港元。



＊資金流向主導大市＊



現時股市走勢，甚麼基礎分析、市盈率、企業盈利都全不重要，只要全球量化寬鬆政策持續

，在資金和北水南下帶動，加上投資者期望將有大量中資企業到港上市，因此內地投資者入市意

欲旺盛，新資金不斷進入市場。有香港證券公司表示近期內地投資者開戶的數字增加，這也是近

期成交額增加的主因，由此可見，資金流向才是主導股票市場升跌的最大原因，只是有內地官員

示警Ａ股有泡沫跡象拖累中港股票齊齊急跌，港股更回跌至近２９０００點水平，香港金融管理

局總裁更預警股市估值偏高，而美國道指昨晚（２７日）下跌超過６００點、納指下跌３５５點

、標普指數跌近百點，可見資金的流向真是瞬息萬變。



當然影響資金流向的因素很多，政府的政策和信心尤其重要，從近期股市的走勢來看，香港

的資金市場已不再是外資天下，而是中資已可分庭抗禮了。這證明香港實施國安法後，並非如某

些報道所說，資金會不斷流走，相反投資者對香港市場信心加強了，正如筆者上周所說，內地市

場的金融制度改革速度加快，香港需要把握機會，成為中外的資產管理中心，成為中國和世界投

資的管道，發揮互聯互通的最大功能。



＊從業員缺政策扶持＊



儘管政府估計去年香港經濟預計收縮６﹒１％，比全球收縮４﹒４％程度更為嚴重，但中國

銀保監會主席郭樹清仍「出言」撐香港，強調香港在內地經濟「雙循環」新格局中可發揮重要作

用，更可優化中港兩地股市與債市的互聯互通機制等安排，即滬、深港通與債券通，更稱香港是

內地的「不可替代的橋樑」。去年在互聯互通機制下，南北雙向的資金都有倍數增長，目前仍保

持持續增長趨勢，有分析家指出雖然經濟前景仍不明朗，但私募基金股權投資市場，不會因股票

市場的波動而縮減，也不易受短期經濟的影響，因此近年倍受市場的垂青，料這類資金每年會繼

續錄得增長。當然這類投資有一定風險，因此私募股權投資市場是需要專業知識和豐富經驗能涉

足管控，所以具有這方面知識和經驗的人才應有需求，這也屬資產財務管理和供意見類別，可算

是增加持有受規管第４６９類公司和從業員的就業機會。



可是特區政府從沒有特別政策來扶持香港本土業界人士，而法團只靠個別人士或公司孤身走

往內地去闖，成功率極為渺茫，反過來內地人士到港卻容易水到渠成，特區政府便是造成香港日

後的金融市場，中資在港繼續壯大而港資則漸漸萎縮靠邊站的主兇了。



＊拒延緩停牌程序＊



後記：香港經濟面對２０１９年的黑暴和２０２０年的新冠疫情的雙重打擊，失業率創新高

，破產數字急增，街道吉舖處處，反觀內地周邊地區和澳門所受影響的程度沒有這麼嚴重，原因

何在呢？近日更傳出香港有關當局，沒有體諒因黑暴和疫情所受影響在港上市的公司格外開恩，

延緩停牌程序，反更加辣大中小企業的上市條件。有業界人士批評，這反映港交所

（００３８８）漠視協助本港中小企，創業募集資金的機會，也有違成立港交所的初心和目的。

當年港交所為了自身利益而強行撤銷最低佣金制，特區政府有關當局則助紂為虐，這真不知道理

是從何說起？堅離地嗎？



日前有報道指有上市公司已滿足港交所最初提出的復牌條件，但港交所最終仍要按上市規則

第１３﹒２４條及新指引的新增條件，要求該公司滿足「需要有可行及持續業務」條件。而該公

司巳入稟高院要求司法覆核，更指港交所有違《基本法》，未能保護申請人的物產權，並構成剝

奪情況等。目前這情況筆者不宜妄加評論，不過，據筆者記憶所及，從沒有入稟高院便可推翻港

交所裁決的成功例子，中小企和中小證券公司以及從業員似乎只能繼續被任人魚肉了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

