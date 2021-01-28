《缸邊隨筆－石鏡泉》裂口

《缸邊隨筆》今天（２８日）文，字少、圖多，但重要，宜剪存。今天講的是裂口，未來數

天對港股後向極為重要，如未來數天出現個島形頂，港股或要調整逾月，會跌到幾多？走著瞧。



這兩天，筆者常講我阿媽話：花無百日紅，人無千日好。我阿媽六十幾歲至識寫自己名，但

就留了這兩句（其實不止）供我借來炒股。



對好友言，股市「紅」，股市「好」就是會日升日升又日升，最好是裂口升。不過股市中的

「紅」，「好」即「裂口升」，在一個升浪中，通常只有三個，就升完，市要回跌。這三個升，

各有其大名：



第一個裂口升：ＢＧ，叫Ｂｒｅａｋａｗａｙ Ｇａｐ（甩開裂口）；



第二個裂口升：ＭＧ，叫Ｍｉｄｗａｙ Ｇａｐ（中途裂口）；



第三個裂口升：ＥＧ，Ｅｘｈａｕｓｔｉｏｎ Ｇａｐ（消耗性裂口）。



是消耗性裂口，即是升完之後就無力升。



為甚麼升三升，就玩完？我不知，只知《曹劌論戰》有：「一而再，再而衰，三而竭」。



這種三升便玩完的現象，在港股中，並不少見，只要大家心水清些，記住升了幾升，就要在

ＥＧ之後竭竭。



＊港股島形頂後市壓力大＊



ＥＧ之後，還要留心有沒有個島形頂，就是在上升方出現ＥＧ後，在下跌方出現個ＢＧ，將

其間的交易，全部與下方割開，成個孤島，這種島形頂，對後市壓力不少。



在下跌方面，亦可以出現ＢＧ、ＭＧ、ＥＧ，到ＥＧ出現後，亦可是跌完。



裂口，在港股中是經常出現的。



看完了，各位是否十分期待未來數天，恆指是否會出現島形頂呢？未出現前，你如有貨，又

該如何處理？昨文（２７日）可作參考。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

