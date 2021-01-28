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即市新聞

28/01/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》裂口

　　《缸邊隨筆》今天（２８日）文，字少、圖多，但重要，宜剪存。今天講的是裂口，未來數
天對港股後向極為重要，如未來數天出現個島形頂，港股或要調整逾月，會跌到幾多？走著瞧。
　
　　這兩天，筆者常講我阿媽話：花無百日紅，人無千日好。我阿媽六十幾歲至識寫自己名，但
就留了這兩句（其實不止）供我借來炒股。
　
　　對好友言，股市「紅」，股市「好」就是會日升日升又日升，最好是裂口升。不過股市中的
「紅」，「好」即「裂口升」，在一個升浪中，通常只有三個，就升完，市要回跌。這三個升，
各有其大名：
　
　　第一個裂口升：ＢＧ，叫Ｂｒｅａｋａｗａｙ　Ｇａｐ（甩開裂口）；
　
　　第二個裂口升：ＭＧ，叫Ｍｉｄｗａｙ　Ｇａｐ（中途裂口）；
　
　　第三個裂口升：ＥＧ，Ｅｘｈａｕｓｔｉｏｎ　Ｇａｐ（消耗性裂口）。
　
　　是消耗性裂口，即是升完之後就無力升。
　
　　為甚麼升三升，就玩完？我不知，只知《曹劌論戰》有：「一而再，再而衰，三而竭」。
　
　　這種三升便玩完的現象，在港股中，並不少見，只要大家心水清些，記住升了幾升，就要在
ＥＧ之後竭竭。
　
＊港股島形頂後市壓力大＊
　
　　ＥＧ之後，還要留心有沒有個島形頂，就是在上升方出現ＥＧ後，在下跌方出現個ＢＧ，將
其間的交易，全部與下方割開，成個孤島，這種島形頂，對後市壓力不少。
　
　　在下跌方面，亦可以出現ＢＧ、ＭＧ、ＥＧ，到ＥＧ出現後，亦可是跌完。
　
　　裂口，在港股中是經常出現的。
　
　　看完了，各位是否十分期待未來數天，恆指是否會出現島形頂呢？未出現前，你如有貨，又
該如何處理？昨文（２７日）可作參考。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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