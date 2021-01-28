消息指法拉第與特殊目的公司合併為上市鋪路，吉利汽車出資相助

《經濟通通訊社２８日專訊》據路透引述知情人士報道，由中國富商賈躍亭創辦的電動汽車
公司法拉第未來（Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ），將通過與一家特殊目的收購公司
（ＳＰＡＣ）合併，吉利汽車（００１７５）以私募股權投資形式，為該交易提供７﹒７５億美
元的融資。據報，該筆合併交易最快本周五（２９日）公布，法拉第未來的估值將約２７億美元
。
ＳＰＡＣ最終將通過首次公開發行（ＩＰＯ）籌集資金。（ｅｃ）
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