港股跌幅擴大至逾６００點穿２８７００，逼近廿天線

《經濟通通訊社２８日專訊》期結日港股向下，恆生指數報２８６６８，跌６２８點或跌２

﹒１５％，逼近廿天線（２８６２３點），主板成交１１９８﹒５７億元。國企指數報１１４１

６，跌２３５點或跌２﹒０２％。恆生科技指數報９５２４，跌２８３點或跌２﹒８９％。

上證綜合指數報３５１５，跌５７點或跌１﹒６１％，成交２０４０﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１５０１３，跌４００點或跌２﹒６０％，成交２７８３﹒３５億元人民幣

。

友邦（０１２９９）現價跌４﹒４６１％，報９５﹒３００元，暫連跌三日累挫６﹒６６％

。該股成交約１１３６萬股，涉資１１﹒０１億元。阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒０７７％，

報２５２元。騰訊（００７００）跌１﹒７１１％，報６８９﹒５００元，暫連跌３日累計跌幅

１０﹒０５％。港交所（００３８８）跌２﹒７５％，報４９５元，暫連跌３日累計跌幅１０﹒

４９％。美團（０３６９０）跌１﹒８１３％，報３５７﹒４元，暫連跌３日，累計跌幅１０﹒

６１％。

聯儲局發布最新政策聲明指，經濟復甦步伐正在放緩，美股周三（２７日）急挫，創近三個

月來最大單日跌幅，當中納指跌近３％。

道指跌６３３點或２﹒０５％，報３０３０３點。標指跌９８點或２﹒５７％，報３７５０

點，並低於上年年結。納指跌３５５點或２﹒６１％，報１３２７０點，三大股指均創上年１０

月底以來最大單日跌幅。（ｅｃ）

