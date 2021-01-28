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即市新聞

28/01/2021 10:57

港股跌幅擴大至逾６００點穿２８７００，逼近廿天線

　　《經濟通通訊社２８日專訊》期結日港股向下，恆生指數報２８６６８，跌６２８點或跌２
﹒１５％，逼近廿天線（２８６２３點），主板成交１１９８﹒５７億元。國企指數報１１４１
６，跌２３５點或跌２﹒０２％。恆生科技指數報９５２４，跌２８３點或跌２﹒８９％。
　　上證綜合指數報３５１５，跌５７點或跌１﹒６１％，成交２０４０﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０１３，跌４００點或跌２﹒６０％，成交２７８３﹒３５億元人民幣

　　友邦（０１２９９）現價跌４﹒４６１％，報９５﹒３００元，暫連跌三日累挫６﹒６６％
。該股成交約１１３６萬股，涉資１１﹒０１億元。阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒０７７％，
報２５２元。騰訊（００７００）跌１﹒７１１％，報６８９﹒５００元，暫連跌３日累計跌幅
１０﹒０５％。港交所（００３８８）跌２﹒７５％，報４９５元，暫連跌３日累計跌幅１０﹒
４９％。美團（０３６９０）跌１﹒８１３％，報３５７﹒４元，暫連跌３日，累計跌幅１０﹒
６１％。
　　聯儲局發布最新政策聲明指，經濟復甦步伐正在放緩，美股周三（２７日）急挫，創近三個
月來最大單日跌幅，當中納指跌近３％。
　　道指跌６３３點或２﹒０５％，報３０３０３點。標指跌９８點或２﹒５７％，報３７５０
點，並低於上年年結。納指跌３５５點或２﹒６１％，報１３２７０點，三大股指均創上年１０
月底以來最大單日跌幅。（ｅｃ）

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