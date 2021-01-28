《專家之言－黃德几》敏華持續擴張產能，整固後有望再上

《專家之言》敏華控股（０１９９９）主要從生產和零售功能沙發為主的沙發產品，業務遍
佈中國市場、美國和歐洲市場。集團早前以每股配售股份１５﹒８５元，配售１﹒５億股新股；
配售股份佔公司已發行股本３﹒９４％，以及擴大後的已發行股本３﹒７９％。是次配售所得款
項２３﹒７８億元，所得款項淨額２３﹒６３億元，公司擬用於擴展中國工廠生產設施、信息化
新零售、增加店面數量，以及一般企業用途。配股消息公佈後，未有對股價帶來太大沽壓，更在
１月２０日破頂向上。
＊半年純利升６﹒２％至７﹒４９億元＊
在新冠肺炎疫情期間，集團的業績表現依然穩健。截至２０２０年９月底止中期，集團總收
入６６﹒３７億元，按年增加１８﹒７％，純利升６﹒２％至７﹒４９億元，整體毛利率按年持
平，為３５％。集團過往收入以北美市場為主，惟面對中美貿易戰持續，在面臨出口受阻挑戰下
，集團加快越南工廠產能，同時逐步增加對中國的發展。目前內地政府明確提出「需求側改革」
，支持擴大內需，零售消費氣氛回暖，集團有望受惠。
上半財年，集團在中國的店舖數目淨增長６５８間；２０２０年９月底，集團在內地總共擁
有３，５３２間「芝華仕頭等艙」專賣店及「芝華仕五星床墊」專賣店，以及芝華仕布料專賣店
。上半財年，集團來自中國市場的收入按年增加３７﹒２％至４３﹒６億元，佔總收入的６５﹒
７％。至於北美市場，分部收入按年下跌１﹒８％至１５﹒９６億元，佔總收入的２４﹒１％，
其中來自於美國的銷售下降１％，來自於加拿大的銷售下跌約７﹒５％。期內，來自Ｈｏｍｅ集
團的收入３﹒３億元，按年減少６﹒２％。
＊倘大成交突破１９﹒２元阻力，升勢望持續＊
集團計劃進一步投資越南工廠，面積將由１３萬平方米擴大至５２﹒８萬平方米，料有助穩
定供給北美市場。至於深圳前海的土地，在２０１９年四季度開始興建，土地將主要用作商業用
途。另外，集團在中國陝西咸陽廠房項目總工業用地為１１００畝，其主要用途建設多功能沙發
以及床墊等生產基地；首期將於兩年內分期建設並投產運營。
近日集團持續獲北水增持，截至２０２１年１月２６日，北水持有敏華９﹒４億股，股權持
有比重增加至２３﹒７８％。集團自去年３月低位後穩步上升，至今累計升幅逾４倍。走勢上，
各主要平均線呈順向排序，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距收窄，未持貨宜候低
１６﹒５元以下吸納，若以大成交突破１９﹒２元阻力，升勢有望持續，不跌穿１５﹒２元續持
有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）
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