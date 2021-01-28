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28/01/2021 09:22

港股失二萬九，低開３８２點報２８９１４點，科指跌２４２點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲維持息口不變，惟多間美企業績表現不符市場預期，拖
累美股三大指數跌逾２％，亞洲股市今早亦跌幅顯著，日經跌４０５點，首爾指數跌５２點，港
股方面則低開３８２點失守二萬九關口，重磅股匯控（００００５）及友邦（０１２９９）低開
１％至２％，另外科技股同樣回吐。恆生指數開報２８９１４，跌３８２點或跌１﹒３１％，主
板成交１２９﹒４３億元。國企指數報１１５１９，跌１３１點或跌１﹒１３％。恆生科技指數
報９５６４，跌２４２點或跌２﹒４８％。
　　重磅股方面，匯控跌１﹒０５％，報４２﹒３元；港交所（００３８８）跌２﹒７５％，報
４９５元，暫連跌３日累計跌幅１０﹒４９％。騰訊（００７００）跌０﹒２１％，報７００元
，暫連跌３日累跌８﹒６８％。建行（００９３９）升０﹒５％，報６﹒０９元；友邦跌２﹒７
６％，報９７元。美團（０３６９０）跌１﹒１％，報３６０元。阿里巴巴（０９９８８）跌２
﹒７７％，報２５２﹒８元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科（００６６９）　　　　１１７﹒２０元　　　跌４﹒６４％
　　吉利（００１７５）　　　　　３０﹒５０元　　　跌３﹒７９％
　　舜宇（０２３８２）　　　　２０９﹒００元　　　跌３﹒０６％
　　藥明（０２２６９）　　　　１０８﹒４０元　　　跌３﹒０４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５２﹒８０元　　　跌２﹒７７％
　　友邦（０１２９９）　　　　　９７﹒００元　　　跌２﹒７６％
　　港交所（００３８８）　　　４９５﹒００元　　　跌２﹒７５％
　　安踏（０２０２０）　　　　１２７﹒２０元　　　跌２﹒６０％
　　中銀（０２３８８）　　　　　２３﹒４５元　　　跌１﹒８８％
　　中聯通（００７６２）　　　　　４﹒５２元　　　跌１﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　３５１﹒８０元　　　跌５﹒６３％
　　微盟（０２０１３）　　　　　２２﹒４０元　　　跌５﹒２９％
　　眾安在線（０６０６０）　　　４７﹒８０元　　　跌４﹒５９％
　　比亞迪電子（００２８５）　　５５﹒９５元　　　跌４﹒２８％
　　華虹（０１３４７）　　　　　４７﹒００元　　　跌４﹒０８％
　　京東健康（０６６１８）　　１５９﹒００元　　　跌３﹒６９％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　　１１７﹒００元　　　跌３﹒５４％
　　明源雲（００９０９）　　　　４７﹒５０元　　　跌３﹒３６％
　　舜宇（０２３８２）　　　　２０９﹒００元　　　跌３﹒０６％
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　３﹒４９元　　　跌３﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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