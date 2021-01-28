港股失二萬九，低開３８２點報２８９１４點，科指跌２４２點

《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲維持息口不變，惟多間美企業績表現不符市場預期，拖

累美股三大指數跌逾２％，亞洲股市今早亦跌幅顯著，日經跌４０５點，首爾指數跌５２點，港

股方面則低開３８２點失守二萬九關口，重磅股匯控（００００５）及友邦（０１２９９）低開

１％至２％，另外科技股同樣回吐。恆生指數開報２８９１４，跌３８２點或跌１﹒３１％，主

板成交１２９﹒４３億元。國企指數報１１５１９，跌１３１點或跌１﹒１３％。恆生科技指數

報９５６４，跌２４２點或跌２﹒４８％。

重磅股方面，匯控跌１﹒０５％，報４２﹒３元；港交所（００３８８）跌２﹒７５％，報

４９５元，暫連跌３日累計跌幅１０﹒４９％。騰訊（００７００）跌０﹒２１％，報７００元

，暫連跌３日累跌８﹒６８％。建行（００９３９）升０﹒５％，報６﹒０９元；友邦跌２﹒７

６％，報９７元。美團（０３６９０）跌１﹒１％，報３６０元。阿里巴巴（０９９８８）跌２

﹒７７％，報２５２﹒８元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科（００６６９） １１７﹒２０元 跌４﹒６４％

吉利（００１７５） ３０﹒５０元 跌３﹒７９％

舜宇（０２３８２） ２０９﹒００元 跌３﹒０６％

藥明（０２２６９） １０８﹒４０元 跌３﹒０４％

阿里巴巴（０９９８８） ２５２﹒８０元 跌２﹒７７％

友邦（０１２９９） ９７﹒００元 跌２﹒７６％

港交所（００３８８） ４９５﹒００元 跌２﹒７５％

安踏（０２０２０） １２７﹒２０元 跌２﹒６０％

中銀（０２３８８） ２３﹒４５元 跌１﹒８８％

中聯通（００７６２） ４﹒５２元 跌１﹒７４％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ３５１﹒８０元 跌５﹒６３％

微盟（０２０１３） ２２﹒４０元 跌５﹒２９％

眾安在線（０６０６０） ４７﹒８０元 跌４﹒５９％

比亞迪電子（００２８５） ５５﹒９５元 跌４﹒２８％

華虹（０１３４７） ４７﹒００元 跌４﹒０８％

京東健康（０６６１８） １５９﹒００元 跌３﹒６９％

ＡＳＭ（００５２２） １１７﹒００元 跌３﹒５４％

明源雲（００９０９） ４７﹒５０元 跌３﹒３６％

舜宇（０２３８２） ２０９﹒００元 跌３﹒０６％

鴻騰（０６０８８） ３﹒４９元 跌３﹒０６％

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（ｕｌ）

