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即市新聞

28/01/2021 17:02

《盤後部署》避險情緒籠罩強勢股弱勢，港股短期仍有下跌空間

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲雖一如預期維持息口不變，惟發布最新政策聲明指，經
濟復甦步伐正在放緩，加上多間美企業績表現不符市場預期，隔晚美股三大指數跌逾２％。是日
期指結算，恆指今早裂口低開３８２點報２８９１４點，最低曾見２８４６７點挫８３０點，最
終收報２８５５０點，跌７４６點或跌２﹒５５％，主板成交２６９８﹒８１億元減少５﹒８％
。國企指數報１１３３４，跌３１７點或跌２﹒７２％。恆生科技指數報９３７２點，跌４３４
點或跌４﹒４３％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３５０５點，跌６８點或跌１﹒９１％。深證成份指數報
１４９１３點，跌５００點或跌３﹒２５％，總成交９１５５﹒８億元人民幣。
　
＊摩通策略師看好美股後市＊
　
　　摩根大通策略師Ｍａｒｋｏ　Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ對美股前景仍然樂觀，原因有三。第一，
根據過往歷史下，當前機構的股票持倉處於較低水平，預計未來將增加。第二，疫苗陸續接種及
群體免疫的情況下，料新冠疫情將迅速消退。第三，估計貨幣和財政政策的支持持續，有助推動
消費、全球貿易和商品需求，並支持通脹走高。故此，Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ指任何時候的市場調
整，都是買入股票的機會。
　　全球最大對沖基金橋水創辦人Ｒａｙ　Ｄａｌｉｏ盯指出，看好人民幣需求前景。他稱人民
幣國際化，市場或增對人民幣需求。他表示，去年中國在實現差異化增長，以及為外國投資者開
發有吸引力的市場方面均取得進展。
　
＊ＶＩＸ呈下跌趨勢才入市＊
　
　　港股現時未到重新入市時機，估計仍處於調整階段，原因有二。首先，避險指標反映市場避
險情緒增加。美聯儲主席鮑威爾昨（２７日）在疫情正在影響經濟和就業，復甦道路仍然充滿不
確定性，但目標實現之前將繼續維持寬鬆政策。美元指數本周暫時升約０﹒５％，有重返９１水
平之勢；美十年期國債收益率已連跌三周，反映疫情陰霾持續。
　　然而，有恐慌指數之稱的ＶＩＸ指數升至約３７水平，接近去年美國大選前水平。以過去１
年的ＶＩＸ數據觀之，指數往往飆升至近４０水平後大市較機會出現反彈，捕捉機會買入投資回
報不錯。現時ＶＩＸ處於歷史數據中的高區間，建議當ＶＩＸ開始呈下跌趨勢才入市。
　　技術圖表方面，恆指兩日分別跌穿十天線（約２９３８１）及二十天線（約２８６１０），
加上恆指幾近以全日最低位收市，強勢股份繼續回吐，反映短期弱勢已成，短期大機會調整至二
萬八水平。（ｋｓ）

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