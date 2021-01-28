【大國博弈】美國延長針對部分中資企的投資禁令至５月底

《經濟通通訊社２８日專訊》據拜登政府在財政部網站發表的最新聲明指，美國政府周三
（２７日）修改針對部分中資企業的投資限制禁令指，投資限制適用於名單上的子公司，並推遲
實施禁令的限期至５月２７日。
聲明重申，多數對「名稱與中國共產黨軍工企業名稱相近，但不完全相同公司的投資」於
上述日期前是被允許的，但命令並未允許購買被禁中國軍工企業子公司的證券。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|財經熱話27/01/2021
外匯基金去年投資收入1978億元 按年跌24.6%
|中國故事27/01/2021
《神州經脈》上月工業企業利潤增兩成 滬綜指悶升 A場成交轉淡
|剖析天下27/01/2021
【脫歐滿月】英國護照排名反升 倫敦人口罕現下降惟房價飆
|財經熱話27/01/2021
【風水指數】中信里昂：牛年恒指8月見頂回吐 看好旅遊物流業
|剖析天下27/01/2021
【脫歐滿月】貿協難掩金融業「硬脫歐」 「等效」談判勢難啃
|財經熱話27/01/2021
【B仔回吐】黃志陽:生科股獲利回吐正常 前景仍佳望跑贏大市
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰