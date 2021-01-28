【大國博弈】美國延長針對部分中資企的投資禁令至５月底

《經濟通通訊社２８日專訊》據拜登政府在財政部網站發表的最新聲明指，美國政府周三

（２７日）修改針對部分中資企業的投資限制禁令指，投資限制適用於名單上的子公司，並推遲

實施禁令的限期至５月２７日。

聲明重申，多數對「名稱與中國共產黨軍工企業名稱相近，但不完全相同公司的投資」於

上述日期前是被允許的，但命令並未允許購買被禁中國軍工企業子公司的證券。（ａｌ）

