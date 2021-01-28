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即市新聞

28/01/2021 08:26

【全球放水】聯儲局維持利率不變，暗示經濟復甦步伐或正在放緩

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聯儲局周三（２７日）結束一連兩日議息會議，公開市場委員
會（ＦＯＭＣ）成員一致決定將指標隔夜利率維持在零至０﹒２５％不變，同時保持每月購債規
模在１２００億美元不變，符合市場預期。
　　聯儲局再次承諾將保持支持經濟復甦的措施，直至經濟從疫情引發的衰退中全面反彈，不過
政策聲明中暗示經濟復甦步伐可能正在放緩，重申疫情繼續拖累經濟活動、就業和通脹，並對經
濟前景構成相當大的風險。
　　聯儲局主席鮑威爾在會後記者會表示，聯儲局的政策和指引將確保為經濟提供強大的支持，
而依靠宏觀審慎政策，而不是貨幣政策工具處理金融穩定問題。不過經濟離實現目標還有很長的
路要走，可能還需要時間才能取得實質進展。如果經濟復甦進展放緩，聯儲局指引將傳達增加寬
鬆政策的計劃。
　　至於通脹方面，鮑威爾指將保持耐心，如果看到短期通脹微升亦不會作出反應，目前未有重
大因素導致令人不安的通脹，預計短期內通脹動力不會發生變化。聯儲局有應對高通脹的工具，
但預計不需要動用。他亦強調現在談論縮減資產購買規模還為時過早，逐步縮表前會進行良好的
溝通。
　　鮑威爾亦提到聯儲局有關注資產價格、銀行和非銀行系統的槓桿率以及融資風險，而近幾個
月來推動資產價格上漲的因素，主要是對疫苗和財政政策的預期，低利率和資產價值之間的聯繫
並不像預期緊密。　
　　在與華府合作方面，鮑威爾指將與耶倫保持良好的工作關係，預計很快就會開始定期通話，
不過還未與總統拜登會面。（ａｌ）

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