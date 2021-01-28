《台股攻略－馮偉明》台積電下挫，台股走弱

《台股攻略》隔晚美股全面下跌，台積電ＡＤＲ亦重挫３﹒８８％，台股亦受到摩台結算影

響，跌２８５﹒５７點，收１５４１５﹒８８點，力守１５４００點關卡，成交金額較昨日

（２７日）放大至近３６００億元（新台幣．下同）。

台積電大跌２％，失守６００元大關，回試月線支持，鴻海亦下挫近４％。聯發科業績不俗

，但跌幅亦有３％，跌穿９００元大關。其餘聯電、台塑四寶及金控權值股等亦重挫，大市極度

疲弱。光學股大立光抗跌上升１﹒５％，重返３０００元大關，旭準則一度亮燈跌停，譜瑞

─ＫＹ及亞德克─ＫＹ重挫８％，矽力─ＫＹ、祥碩及信驊跌幅亦有２％至３％。今日

（２８日）盤面焦點以電商及電動車概念股表現最強勢，宏碁繼昨日漲停後，今日再度大升超過

５％，天鈺亦持續受惠於面板驅動晶片需求強勁，大升超過８％，其餘電動車概念股如廣宇、和

碩及凌陽等逆市收升。

美股高位調整，巨型科企公布業績後，股價走勢向下，反映投資者後市信心不足，早前新能

源汽車、光伏板塊等累積升幅已深，或會拖累台股相關股份表現，加上台積電及聯發科等權值股

走弱，不排除後市仍需調整，相信後市仍有下降空間。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

