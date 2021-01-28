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28/01/2021 15:39

港股尾市急插近８００點失廿天線，滬指收跌２％美股期貨跌近１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美股隔晚下挫，道指瀉６３３點，港股期結日承接低開。恆生
指數開報２８９１４點，跌３８２點，早段跌幅曾收窄至約１００點，其後跌幅再次擴大。市場
氣氛轉差，美股期貨延續隔晚跌勢，納指期貨現於近亞洲收市時段跌近１％。港股午後插穿上午
低位，尾市跌幅突然擴大至逾８００點，低見２８４７０點逾一周低。現時，恆生指數報
２８５０９，跌７８８點或跌２﹒６９％，失守廿天線（２８６０６點）；主板成交
２４２５﹒２１億元。國企指數報１１３２７，跌３２４點或跌２﹒７８％。恆生科技指數報
９３５４，跌４５３點或跌４﹒６２％。
　　即月期指新報２８７４６，跌５３３點，高水２３７點。即月國指期貨報１１４３７，跌
２０８點，高水１１０點。即月科指期貨新報９５２３，跌２６６點，低水５點。
　　滬深股市不能幸免，上證綜合指數報３５０５，跌６８點或跌１﹒９１％，成交
３９１５﹒７４億元人民幣。深證成份指數報１４９１３，跌５００點或跌３﹒２５％，成交
５２４０﹒０６億元人民幣。
　　藍籌股方面，友邦（０１２９９）跌５﹒６１％，報９４﹒１５元，以現價計，該股暫連跌
３日，累計跌幅７﹒７９％。匯控（００００５）跌３﹒０４％，報４１﹒４５元；中移動
（００９４１）跌０﹒５２％，報４７﹒６５元；騰訊（００７００）跌２﹒４９％，報６８４
元；阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒３１％，報２５１﹒４元；小米（０１８１０）跌
１﹒０２％，報２９﹒２５元。

　　表列十大跌幅成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科　　（００６６９）　１１３﹒２０元　　　跌７﹒８９％
　　舜宇　　（０２３８２）　２０１﹒４０元　　　跌６﹒５９％
　　吉利　　（００１７５）　　２９﹒６５元　　　跌６﹒４７％
　　友邦　　（０１２９９）　　９４﹒１５元　　　跌５﹒６１％
　　申洲　　（０２３１３）　１４９﹒６０元　　　跌４﹒２９％

　　中聯通　（００７６２）　　　４﹒４１元　　　跌４﹒１３％
　　潤地　　（０１１０９）　　３１﹒６５元　　　跌４﹒０９％
　　安踏　　（０２０２０）　１２５﹒３０元　　　跌４﹒０６％
　　藥明　　（０２２６９）　１０７﹒５０元　　　跌３﹒８５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒２４元　　　跌３﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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