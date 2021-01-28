《窩輪豪情－梁業豪》切勿博反彈！

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、必需

性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百威

亞太（０１８７６）、中國旺旺（００１５１）與康師傅（００３２２），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選友邦保險（０１２９９）、李寧（０２３３１）與再鼎醫療（０９６８８）。

港股裂口低開後反彈，然後掉頭跌至即市新低水平，反映出大市的沽壓依然沉重，好友大戶

於１月份期貨、期權到期日的反攻力量有限。須注意的，為他們愈遲發力反攻，對推高期貨、期

權最後結算價的效果愈小。換言之，若到了午市中段，仍看不到他們積極反攻，港股短期後市將

不容樂觀。於此環境下，本欄完全不會鼓勵大家入市超短線或短線持有認購證或牛證投機，因風

險實在太高了，一般散戶實應對不來。當然，即市博其相關正股反彈亦不宜，雖則風險相對地會

較低。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

