《談國論企－黎偉成》須壓特魔組新黨欲稱霸續攬炒

《談國論企》即使拜登在２０２１年１月２０日宣誓就任第４６屆美國總統，但並不表示美

國政壇會稍見回穩，反而特朗普不甘心、不承認失敗，很可能組織以講大話、暴力行事的新黨，

稱帝號霸，對抗執政民主黨，打壓共和黨，搗亂美國，同時亦會在國際間盡挑撥離間之劣事，甚

至繼續設法攬炒中國。如能彈劾成功使特朗普無法再選，和對他的罪行提出一個又一個訴訟，使

其坐牢，狠狠以毒棍狂炒惡魔至萬劫不復之地，否則一眾會受毒害。



＊須彈劾使特朗普再登基控惡行使萬劫不復＊



我在特朗普於四年多前爭取共和黨的美國總統候選人時，已狠批此人「如成美國總統候選人

，共和黨有病」和「如當選美國總統，美國有病，全世界有病」，言中。要補充的，是特朗普在

四年之後選舉無法連任，並未痛定思痛，稍稍收歛和減少惡行，反而變本加厲，窮凶極惡地要力

圖打場「翻身仗」，惡噩繼續散及美國、全世界，當然包括其絕對仇視的中國。

從兩個方面評論。先道破（甲）特朗普必做的劣行，重點有（一）市場有傳此人會成立新的

所謂「讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）」黨，成事的機會很大、很大，而這個新黨的「特點」會是

（１）在政治上，以不講法、理為主的的攬炒，更重要的是（２）在社會上採取恐怖主義性的暴

力行徑，持槍示威有之，衝擊政府和議會大樓有之，欺壓有色人種凸顯白人主義有之，總之就是

要破壞社會、經濟，愈亂愈好，使拜登政府的執政顯得「軟弱無能」，以凸顯特朗普之「美國優

先」惡思劣行是對勁的。我肯定特朗普的手下蓬佩奧會是其新黨的重要成員，成為其狠毒政治思

維的執行者。

有了所為新「黨」組織，就會使（二）特朗普可以組織惡勢力，在美國各個政治層面進行攬

炒，並尤以美國國會為然。估計特朗普會對曾「贈」以之惠的共和黨中人明地暗裏的施壓，包括

要該黨的美國國會議員、州及市等地方議員轉投新黨，在議會上成為新的第三方面勢力；且於議

事過程中，恐嚇、威脅持相反意見的民主、共和黨議員，甚至作出死亡威脅，使其政治勢力加快

、加大擴張。

果如是，特朗普便可以在美國各個層面的議會，「得心應手」地破壞拜登政府的各種各樣政

策和相關措施。

不僅在美國肆意破壞，特朗普更會國際間進行種種的分化劣行，估計此人會在（三）歐洲佯

表「友好」，目的就是策動外來力量進一步制衡拜登政府，和在外交上布雷。能否達其惡願？我

看機會和效應該屬不大，因特朗普在過去幾年間在國際之霸之惡，對其種下毒果，何況「混世魔

王」已落台，再無權力，惟對拜登仍在可一定程度造成困擾。

至於（四）對中國，特朗普更會是鍥而不捨的繼續攬炒。此人很有可能在美、歐政壇上處處

「為難」中國，包括支持甚至推動拜登政府壓制中國，和在歐亞等各地對華發放假消息、惡傳言

。中國絕對不可稍一忽視特朗普今後一段時期對華惡行。



＊中國要續防和化解美國以敵方惡對劣思＊



由是我提出的（乙）反壓特朗普的建議，最重要之處當然是把「混世魔王」置諸死地，不能

復生，理由為此人樣子似人而無人性，如你對惡魔稍一心軟，就會使自己痛苦到死無全屍，做法

最基本的是（Ｉ）各方在認清特朗普危機之重，暗地力促共和黨美國參議員支持眾議院的彈劾議

案，一旦通過，特朗普便當屬有罪，最基本的是不能參選，重重打擊其力求重返白宮發惡稱霸的

後門。此當使特朗普痛苦不已。

同樣重要的，是（ＩＩ）特朗普在任前前後後，觸及許許多多的法律問題，甚至可以引發的

法律訴訟，但因其有「美國總統」之護身符，所以就暫而不訴，現時已下台，應該訴之以盡，使

此人添煩添燥，沒有太多的時間發揮其惡思，減少其劣行。如有訴訟使特朗普成為階下囚，就更

佳者也。

還有（ＩＩＩ）中國，備受特朗普過去四年的先騙後壓，最終更是在政治、經濟、科技、企

業和人員等全方位的全面攬炒，就好應該支持把此一「混世魔王」壓落十八層地獄，永世不可以

超生。

我從來不把特朗普視作為美國領導人，更亟望此魔絕無好後果－－－－即使有點「罪過」之

概，但所願是良性的，應非罪，哈哈哈！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

