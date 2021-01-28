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即市新聞

28/01/2021 09:25

《異動股》國泰開挫逾半成，發可換股債券佔擴大後股本近１１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國泰（００２９３）跌５﹒１６％，報６﹒２５元創近兩個半
月低，成交約１０７萬股，涉資６７１萬元。
　　集團建議向至少六名獨立承配人發行五年期６７﹒４億元有擔保可換股債券，發行價為本金
額１００％，年利率２﹒７５％，２０２６年２月５日到期。初步轉換價為每股８﹒５７元，較
上日收市價有３０﹒０５％溢價，假設悉數轉換可轉換為７﹒８６億股，佔擴大後股本約１０﹒
８９％。
　　所得款項淨額將約６６﹒８億元，擬作一般公司用途。董事局認為發行債券可進一步加強公
司流動性並充實營運資金，有效應對新型冠狀病毒全球大流行所帶來的挑戰。
　　太古Ｂ（０００８７）跌２﹒２％，報７﹒９９元；國航（００７５３）跌１﹒８５％，報
５﹒３２元；中信（００２６７）跌０﹒９６％，報６﹒２１元。
　　現時，恆生指數報２８９１４，跌３８２點或跌１﹒３１％，主板成交１２９﹒４３億元。
國企指數報１１５１９，跌１３１點或跌１﹒１３％。恆生科技指數報９５６４，跌２４２點或
跌２﹒４８％。
　　即月期指新報２８９６８，跌３１１點，高水５３點。即月國指期貨報１１５１３，跌１３
２點，低水６點。即月科指期貨新報９５８４，跌２０５點，高水２０點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰　　（００２９３）　　　６﹒２５元　　　跌５﹒１６％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４９﹒８５元　　　跌０﹒７０％
　　太古Ｂ　（０００８７）　　　７﹒９９元　　　跌２﹒２０％
　　國航　　（００７５３）　　　５﹒３２元　　　跌１﹒８５％
　　中信　　（００２６７）　　　６﹒２１元　　　跌０﹒９６％

　　東航　　（００６７０）　　　３﹒１０元　　　跌０﹒３２％
　　首都機場（００６９４）　　　６﹒１０元　　　跌０﹒９７％
　　南航　　（０１０５５）　　　４﹒２０元　　　跌１﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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