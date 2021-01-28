《異動股》國泰開挫逾半成，發可換股債券佔擴大後股本近１１％

《經濟通通訊社２８日專訊》國泰（００２９３）跌５﹒１６％，報６﹒２５元創近兩個半

月低，成交約１０７萬股，涉資６７１萬元。

集團建議向至少六名獨立承配人發行五年期６７﹒４億元有擔保可換股債券，發行價為本金

額１００％，年利率２﹒７５％，２０２６年２月５日到期。初步轉換價為每股８﹒５７元，較

上日收市價有３０﹒０５％溢價，假設悉數轉換可轉換為７﹒８６億股，佔擴大後股本約１０﹒

８９％。

所得款項淨額將約６６﹒８億元，擬作一般公司用途。董事局認為發行債券可進一步加強公

司流動性並充實營運資金，有效應對新型冠狀病毒全球大流行所帶來的挑戰。

太古Ｂ（０００８７）跌２﹒２％，報７﹒９９元；國航（００７５３）跌１﹒８５％，報

５﹒３２元；中信（００２６７）跌０﹒９６％，報６﹒２１元。

現時，恆生指數報２８９１４，跌３８２點或跌１﹒３１％，主板成交１２９﹒４３億元。

國企指數報１１５１９，跌１３１點或跌１﹒１３％。恆生科技指數報９５６４，跌２４２點或

跌２﹒４８％。

即月期指新報２８９６８，跌３１１點，高水５３點。即月國指期貨報１１５１３，跌１３

２點，低水６點。即月科指期貨新報９５８４，跌２０５點，高水２０點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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國泰 （００２９３） ６﹒２５元 跌５﹒１６％

太古Ａ （０００１９） ４９﹒８５元 跌０﹒７０％

太古Ｂ （０００８７） ７﹒９９元 跌２﹒２０％

國航 （００７５３） ５﹒３２元 跌１﹒８５％

中信 （００２６７） ６﹒２１元 跌０﹒９６％



東航 （００６７０） ３﹒１０元 跌０﹒３２％

首都機場（００６９４） ６﹒１０元 跌０﹒９７％

南航 （０１０５５） ４﹒２０元 跌１﹒４１％

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（ｎｓ）

