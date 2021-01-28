雲鋒基金減持阿里健康１﹒４６５億股，套現３８﹒８億元

《經濟通通訊社２８日專訊》根據聯交所股權披露最新資料，阿里巴巴（０９９８８）創始
人馬雲成立的雲鋒基金旗下子公司Ｉｎｎｏｖａｒｅ於本周一（２５日）減持阿里健康
（００２４１）１﹒４６５億股，每股平均價為２６﹒４８元，涉資３８﹒８億元，最新持股降
至３０％。
據早前銷售文件顯示，雲鋒基金擬配售１﹒４６５億股阿里健康，每股配售價２６﹒４８至
２６﹒９６元，套現３８﹒８億至３９﹒５億元。
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