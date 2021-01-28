《午市前瞻》港股料跌穿廿天線，下行至２７５００尋支持

《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲雖如預期維持息口不變，惟發布最新政策聲明指，經濟

復甦步伐正在放緩，加上多間美企業績表現不符市場預期，隔晚美股三大指數跌逾２％。是日期

指結算，恆指今早裂口低開３８２點報２８９１４點，跌穿２９０００點，隨後重磅股與科技股

跌勢加劇，恆指跌幅擴大曾低見２８６３９點位置，最終半日收報２８７２１點，跌５７６點或

跌１﹒９７％，主板成交１５６６﹒２５億元。國企指數報１１４３５點，跌２１５點或跌１﹒

８５％。恆生科技指數報９５３３點，跌２７４點或跌２﹒８０％。

Ａ股全面向下，上證綜合指數報３５２０點，跌５３點或跌１﹒４８％，成交２３９１﹒４

７億元人民幣。深證成份指數報１５０１４點，跌３９９點或跌２﹒５９％，成交３２５０﹒４

０億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）走低４﹒３６％，報９５﹒４元；匯控（００００５）跌

２﹒９２％，報４１﹒５元；港交所（００３８８）軟２﹒２％，報４９７﹒８元；騰訊（００

７００）跌１﹒２８％，報６９２﹒５元；建行（００９３９）跌０﹒６６％，報６﹒０２元

惟中移動（００９４１）揚０﹒２１％，報４８元。



＊特斯拉季績遜預期車股下挫，贛鋒跌近６％＊



中國乘聯會公布１月一至三周的乘用車日均銷量是５﹒５萬輛，同比下降４％，環比１２月

下降８％，而美國特斯拉季績遜預期股價跌逾２％，帶動車股今早下跌。特斯拉概念股贛鋒（０

１７７２）軟５﹒５％，報１２０﹒２元。其他車股方面，比亞迪（０１２１１）軟４﹒３３％

，報２４３元；雅迪（０１５８５）下跌２﹒９１％，報２０﹒０５元；吉利（００１７５）跌

４﹒２６％，報３０﹒３５元；恆大汽車（００７０８）下挫３﹒３４％，報４０﹒５元；廣汽

（０２２３８）軟３﹒１３％，報７﹒４３元。

由於拜登政府刺激計劃規模面臨共和黨議員強烈反對，市場憂慮措施出台受壓。金價周三曾

跌至一周低位，而金股今日亦全線下跌，當中紫金（０２８９９）跌勢最為強勁，半日挫４﹒９

３％，報９﹒０７元；而招金（０１８１８）軟３﹒０８％，報８﹒５元；中國黃金（０２０９

９）走低２﹒８％，報１５﹒９８元；而山東黃金（０１７８７）跌２﹒２１％，報１６﹒８元

。

光伏股方面今早現回吐，其中跌勢最多為彩虹新能源（００４３８）跌１６﹒３５％，報２

﹒２元；新特能源（０１７９９）軟５﹒４４％，報２３﹒４５元；保利協鑫（０３８００）跌

３﹒６４％，報２﹒３８元；福萊特玻璃（０６８６５）下行３﹒５５％，報３１﹒２元；信義

能源（０３８６８）走低３﹒８２％，報４﹒７９元；信義光能（００９６８）跌１﹒１２％，

報１７﹒６２元。



＊人行收水券商股下跌，中金挫近５％＊



人民銀行今日進行１０００億人幣７天期逆回購，全日淨回籠１５００億人幣，收水規模創

去年１０月以來最大規模。而交易所資金面延續緊勢，上交所隔夜回購ＧＣ００１利率早盤一度

升破６％。券商股今早偏軟，中金（０３９０８）下行４﹒５１％，報２１﹒１５元；中信証券

（０６０３０）跌３﹒２５％，報１７﹒２６元；中信建投（０６０６６）跌２﹒５％，報１１

﹒７元；海通證券（０６８３７）跌１﹒４％，報７﹒０５元。

行政長官林鄭月娥表示，香港疫情控制強差人意。加上現時疫情防控措施成效一般，帶動地

產股今早下挫。恆地（０００１２）跌２％，報３１﹒８５元；長實（０１１１３）跌１﹒８７

％，報３９﹒４元；新世界（０００１７）跌１﹒７６％，報３６﹒２５元；恆隆地產（００１

０１）跌０﹒９４％，報２１﹒１５元。惟九置（０１９９７）逆市揚升１﹒６６％，報４２﹒

９５元。

中國銀保監會會議強調，今年將加大對非法金融及「無照駕駛」打擊力度，及互聯網金融活

動監管。而阿里巴巴（０９９８８）今早下跌２﹒４６％，報２５３﹒６元；而騰訊方面亦跌１

﹒２８％，報６９２﹒５元。其他新經濟股亦下挫，小米（０１８１０）跌０﹒８５％，報２９

﹒３元；美團（０３６９０）跌１﹒５４％，報３５８﹒４元；京東（０９６１８）跌６﹒３８

％，報３４９元。

中國共４０日的農曆新年春運今日起開始，市場相信帶動國內消費氣氛，部分內需股急漲。

其中升勢最強為旺旺（００１５１）升６﹒９８％，報５﹒９８元；而維達（０３３３１）升４

﹒２５％，報２７元；康師傅（００３２２）升４﹒７７％，報１５﹒３８元；恆安（０１０４

４）升３﹒８６％，報５７﹒８元。惟部份部分股份現回吐，包括申洲（０２３１３）跌４﹒２

２％，報１４９﹒７元；頤海（０１５７９）跌３﹒０２％，報１２８﹒６元；九毛九（０９９

２２）跌２﹒３７％，報２６﹒８元。



＊葉尚志：食品股升勢料未能持續，國泰、思摩爾持貨者要沽＊



港股半日急挫，第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，認為港股短線將

跌穿二十天線（２８６１９點），往後調整幅度會進一步擴大，支持位於２７５００點。他提到

，港股前前升軌屬可遇不可求，現時借美股跌勢而回吐，要重返前一個高位３０１９１點需要更

長時間。

另外，他認為，美國聯儲局議息後主席鮑威爾對經濟前景的悲觀發言，可能是為往後加大放

水力度鋪路。

中國農曆新年春運今起開始，內需食品股在跌市下仍然造好，葉尚志表示，市場預估板塊去

年業績未會太好，現時的升勢亦未必能持續，投資者入市要有心理準備長期持有，看好蒙牛（０

２３１９）能維持行業領先地位，目標最高５５元。

國泰（００２９３）和思摩爾（０６９６９）分別發行可換股債劵和配股，他認為前者需時

跨越目前難關，後者利好因素已盡出，持貨者均宜離場。（ｎｓ、ｊｃ）

