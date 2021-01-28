《美元走勢－羅明立》繼續留意美元９１﹒００╱２０的表現

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒３７ １０４﹒１３ １０４﹒３０

歐元╱美元 １﹒２１０６ １﹒２０８２ １﹒２０９５

英鎊╱美元 １﹒３６８３ １﹒３６５１ １﹒３６６４

美元╱瑞郎 ０﹒８９０４ ０﹒８８８７ ０﹒８８９３

美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５１３ ７﹒７５２８

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《美元走勢》美聯儲公布２０２１年首次議息會議的結果，維持聯邦基金利率在０－

０﹒２５％區間，委員們一致同意保持每月１２００億美元的資產購買規模不變，與市場預期完

全一致。ＦＯＭＣ聲明強調，將致力於使用各種工具支持經濟，如果出現可能阻礙實現目標的風

險，將準備適當調整政策立場。

美聯儲決議公布前，美股三大指數均跌超１％。決議公布後更擴大跌幅，市場又開始出現冧

市警告，ＩＭＦ指資產價格跟實體經濟脫節。俗稱恐慌指數的波動率指數ＶＩＸ漲幅迅速擴大至

３５％，並衝破３１，創２０２０年１１月４日以來的近三個月新高。避險需求上升帶動美元走

高並上破５０天線，但未超越上次９１，繼續留意９１﹒００╱２０的表現。歐元跌穿５０天線

但守住上次低位１﹒２０５０，短線或仍然有沽壓，失守１﹒２０５０的話有可能要下試１００

天線的１﹒１９５０，中線好友到時可吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０００ １﹒２１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

