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即市新聞

28/01/2021 15:14

《美元走勢－羅明立》繼續留意美元９１﹒００╱２０的表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒３７　　　１０４﹒１３　　　１０４﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１０６　　　１﹒２０８２　　　１﹒２０９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６８３　　　１﹒３６５１　　　１﹒３６６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９０４　　　０﹒８８８７　　　０﹒８８９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３２　　　７﹒７５１３　　　７﹒７５２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲公布２０２１年首次議息會議的結果，維持聯邦基金利率在０－
０﹒２５％區間，委員們一致同意保持每月１２００億美元的資產購買規模不變，與市場預期完
全一致。ＦＯＭＣ聲明強調，將致力於使用各種工具支持經濟，如果出現可能阻礙實現目標的風
險，將準備適當調整政策立場。
　　美聯儲決議公布前，美股三大指數均跌超１％。決議公布後更擴大跌幅，市場又開始出現冧
市警告，ＩＭＦ指資產價格跟實體經濟脫節。俗稱恐慌指數的波動率指數ＶＩＸ漲幅迅速擴大至
３５％，並衝破３１，創２０２０年１１月４日以來的近三個月新高。避險需求上升帶動美元走
高並上破５０天線，但未超越上次９１，繼續留意９１﹒００╱２０的表現。歐元跌穿５０天線
但守住上次低位１﹒２０５０，短線或仍然有沽壓，失守１﹒２０５０的話有可能要下試１００
天線的１﹒１９５０，中線好友到時可吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１２０　　　１﹒２０００　　　１﹒２１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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