《ＩＰＯ反應》微創心通孖展錄４３４億，貝康醫療超購近７０倍

除了快手（０１０２４）「爭崩頭」，微創心通（０２１６０）亦甚為火熱，街貨比快手更
少。
綜合券商數據，微創心通次日孖展錄得４３４億元，超購１７３倍，當中耀才借出近８０億
元，富途７６億元。
其他新股方面，貝康醫療（０２１７０）首日孖展１２８﹒８億元，超購６９﹒６倍；健倍
苗苗（０２１６１）孖展１﹒７９億元，超購２﹒３倍。《香港經濟日報》
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