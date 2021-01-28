恒隆集團（０００１０）去年盈轉虧蝕１５億元，派６３仙

《經濟通通訊社２８日專訊》恆隆集團（０００１０）公布截至去年底止全年業績，期內轉

盈為虧，蝕１５﹒４１億元，每股基本虧損１﹒１３元，派息６３仙。該公司上年度同期賺

６８﹒１６億元。

期內，收入為９５﹒２６億元，按年升０﹒９６％；營業溢利６８﹒８億元，跌

０﹒２６％。（ｈｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

