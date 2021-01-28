恒隆集團（０００１０）去年盈轉虧蝕１５億元，派６３仙

《經濟通通訊社２８日專訊》恆隆集團（０００１０）公布截至去年底止全年業績，期內轉
盈為虧，蝕１５﹒４１億元，每股基本虧損１﹒１３元，派息６３仙。該公司上年度同期賺
６８﹒１６億元。
期內，收入為９５﹒２６億元，按年升０﹒９６％；營業溢利６８﹒８億元，跌
０﹒２６％。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事28/01/2021
《京城近觀》鄉愁是一張張核酸證明
|FOCUS28/01/2021
【FOCUS】蘋果、FB、特斯拉 業績再掀新仇舊恨
|開市Good Morning28/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪近240元短炒
|財經熱話28/01/2021
聯儲局維持利率不變 暗示經濟復甦步伐或正在放緩
|板塊分析28/01/2021
供應偏緊長遠受惠 新特能源回A更添動力
|剖析天下28/01/2021
港股成新興最強股市 東方匯理甄俊傑︰提防首季已見全年高位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰