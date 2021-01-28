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28/01/2021 12:26

恒隆地產（００１０１）去年盈轉虧蝕近２６億元，派５９仙

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恆隆地產（００１０１）去年盈轉虧蝕２５﹒７１億元，該公
司上年度同期賺６１﹒７２億元，派末期息５９仙。
　　期內，收入為８９﹒７３億元，按年升１﹒３７％；營業溢利６４﹒８１億元，跌
０﹒０９％。（ｈｏ）（ｈｌ）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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