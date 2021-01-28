《再戰明天》日相菅義偉講話，美公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），日本首相菅義偉講話，美國公布１月密歇根

大學消費者信心指數。



＊日本首相菅義偉講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行發布１月２０－２１日政策

會議的會議紀錄。

明晚９：００ｐｍ，歐盟執委會第一副主席蒂默曼斯在線上達沃斯世界經濟論壇發表講話。

６：００ｐｍ，日本首相菅義偉在線上世界經濟論壇發表講話。３：３０ｐｍ，新加坡總理李顯

龍在線上達沃斯世界經濟論壇發表講話。



＊美國公布１月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１２月失業率，料由２﹒９％升上３％。

７：５０ａｍ，日本公布１２月工業生產，年率跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒１％。

１：００ｐｍ，日本公布１月消費者信心指數，料由３１﹒８跌至２９。

４：３０ｐｍ，香港公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由２﹒８％下滑至

０﹒８％；年率跌幅料由３﹒５％收窄至２﹒１％。９：３０ｐｍ，美國公布１２月個人所得

和個人消費，及第四季僱用成本指數。１０：４５ｐｍ，美國公布１月芝加哥採購經理人指數

，料由５８﹒７降至５８﹒５。１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，料

由８０﹒７跌至７９﹒２。美國１２月料跌幅收窄至０﹒５％。



＊彭順派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：彭順國際（０６１６３）和裕勤控股（０２１１０）等。

（ｈｏ）

