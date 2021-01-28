恒隆：仍願意收購美領事館物業，未知賣方完成外交要求手續時間表

《經濟通通訊社２８日專訊》恆隆地產（００１０１）早前收購美國駐港領事館壽山村道宿

舍項目觸礁，集團行政總裁盧韋柏於電話業績會議中表示，目前一直透過律師與賣方保持緊密聯

繫，強調集團依然願意及有能力完成交易，惟交易需賣方達成外交義務及要求手續，並非集團可

控制，而目前亦不知道賣方是否完成有關手續；他又透露交易已落訂金約２﹒５６億元，但沒有

回應會否要求賠償及是否低估交易的政治風險等。



＊前淘大工業村重建為住宅項目，料下半年預售＊



他表示，在疫情最嚴重時，本港樓市交投有下跌，但自去年第四季起，一、二手成交已增加

，反映市場需求仍然存在，加上本港息口低企，一旦疫情緩和，相信被抑壓需求將釋放，故對樓

市前景仍樂觀，尤其看好豪宅市場。而集團未來有數個項目推售，包括前淘大工業村重建為住宅

物業的項目，目前進展良好，預期下半年開始預售，而北角電氣道寫字樓亦料於２０２２年落成

，強調集團對香港市場發展方針無改變，亦有持續物色合適收購的項目。



＊不會一刀切提供租金寬減，冀下半年零售好轉＊



香港租賃市場方面，他坦言今年香港租金收入仍面臨挑戰，但與同行相比，集團旗下的物業

組合防守性較強，部分民生區商場受疫情的影響輕微，惟旺角及銅鑼灣商場仍需依賴遊客，去年

租金收入錄雙位數跌幅。而集團自２０１９年第四季起已持續與租戶進行溝通及提供租金寬減，

強調不會一刀切提供寬減措施，會視乎租戶零售額及受限聚令措施來釐定力度。他又期望，疫情

可盡快和緩，令零售市道復甦，否則負面影響將持續，而隨著疫苗推出，希望下半年零售表現較

上半年好。（ｙｗ）

