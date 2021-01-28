《小傳日記》魚缸期指日，新舊經嘔突，神州春運至，內需佬上試

《小傳日記》聯儲局決議息口唔變，花旗國可惜好多企業成績表麻麻地，搞到美股三大指數

都插水。今日係期指結算日，魚缸裂口低開３８２點，多個板塊回吐晒前排升幅，臨尾跌幅突然

擴大到逾８００點，跌穿２０天線（約２８７０４點），回到本月１５日水位。恆指跌７４６點

或跌近３巴仙，主板成交２６９８﹒８１億銀，較上日減近６巴仙。國企指數報１１３３４，跌

３１７點或跌近３巴仙，恆生科技指數報９３７２，跌４３４點或跌４﹒４３％。

即月期指新報２８７４８，跌５３１點，高水１９７點。即月國指期貨報１１４３８，跌２

０７點，高水１０４點。即月科指期貨新報９５２１，跌２６８點，低水２２點。

Ａ場都係跌，上證綜合指數報３５０５點，跌６８點或跌近２巴仙。深證成份指數報１４９

１３，跌５００點或跌逾３巴仙，兩市總成交９１５５﹒８億銀人仔，比噚日少咗７５﹒６８億

銀人仔。

神州２０２１年首批遊戲版號已經發放，ＱＱ旗下《金屬對決》都上榜，加上大和唱好，將

ＱＱ他屐上漲逾２１巴仙至８５０銀，帶領ＱＱ早段曾經彈起２巴仙，不過魚缸跌成咁，ＱＱ撐

咗一陣都係頂唔順，收市碌低近３巴仙，報６８１銀。

重磅藍戰士普遍向下，舜宇（０２３８２）蒸發近７巴仙，報６８１銀，ＡＩＡ（０１２９

９）撻低近５巴仙，報９５﹒１銀；建行（００９３９）唔見逾１巴仙，報５﹒９９銀。



＊經濟未刺激金價無得益，抗疫做得差地產跌得誇＊



花旗國新總統拜登提出嘅經濟刺激計劃被共和黨議員強烈反對，搞到孖屐好驚，金價喺星期

三跌到成個禮拜最低，金礦佬一齊走低。招金（０１８１８）潛水近４巴仙，報８﹒４３銀。紫

金（０２８９９）連跌３日，累計跌幅近１３巴仙，今日蒸發逾８巴仙，報８﹒７５銀。至於諗

住私有化恆興黃金（０２３０３）嘅山東黃金（０１７８７）今日都無咗逾２巴仙，報１６﹒８

２銀。

香江碧街同東安街早排被封區，搞咗一大輪先搵到一個確診者，連林鄭自己都話疫情控制強

差人意。除咗令受影響嘅市民唔滿意外，商家佬做唔到生意，搞到一眾有商場有地鋪嘅地產佬心

情都唔係咁好。恆地（０００１２）下滑２巴仙，報３１﹒８５銀，新地（０００１６）漏氣跌

逾１巴仙，報１０７﹒３銀，新世界（０００１７）跪低逾１巴仙，報３６﹒５銀，長實（０１

１１３）走低逾１巴仙，報３９﹒６銀，太地（０１９７２）跣低逾１巴仙，報２２﹒９５銀。

恆隆地產（００１０１）出成績表，上年表現差過預期，雖然整體租賃收入多咗４巴仙，但今日

都隨市軟逾１巴仙，報２１﹒１銀。



＊閱文有投資逆市升到癲，人行終收水券商向下隊＊



香江魚缸繼續調整，大部分科技股佬跌到嘔，但閱文（００７７２）同深圳利通、百度七貓

合作投資神州上市公司中文在線（深：３００３６４），全日炒高逾１１巴仙，報７１﹒６５銀

；其他科技佬方面，美團（０３６９０）走低逾２巴仙，報３５５﹒６銀；京東（０９６１８）

挫６巴仙，報３５０﹒４銀；小米（０１８１０）跌１巴仙，報２９﹒３銀；阿里巴巴（０９９

８８）跌逾３巴仙，報２５１﹒６銀。

人民銀行今日進行１０００億人仔７天期逆回購，全日淨回籠１５００億人幣，收水規模創

去年１０月以來最大規模。券商佬插水，中金（０３９０８）跌親近半成，報２１﹒０５銀；中

信証券（０６０３０）回吐逾３巴仙，報１７﹒２２銀；中信建投（０６０６６）跌低近３巴仙

，報１１﹒６８銀；招商證券（０６０９９）走低近４巴仙，報１２﹒１６銀；光大證券（０６

１７８）插４巴仙，報７銀。



＊消費旺季來飲食向上抬，就地需求增影視股上伸＊



神州一年一度，長達４０日嘅春運今日開波，農曆新年一向係消費旺季，內需飲食股急漲。

百威亞太（０１８７６）炒高５巴仙，報２７銀，係表現最好藍戰士。旺旺（００１５１）彈逾

６巴仙，報５﹒９４銀；統一（００２２０）飛高近５巴仙，報９﹒４７銀；維他奶（００３４

５）急飆逾１５巴仙，報３５﹒９銀；康師傅（００３２２）揚近７巴仙，報１５﹒６６銀。

神州發改委新聞發言人趙辰昕噚日表示，高風險地區群眾均應「就地過年」，中風險地區群

眾原則上「就地過年」，低風險地區倡導群眾「就地過年」，影視佬炒起。阿里影業（０１０６

０）走高５巴仙，報１﹒０３銀；橙天嘉禾（０１１３２）升近７巴仙，報０﹒１５９銀；煜盛

文化（０１８５９）跌逾１巴仙，報０﹒７８銀；貓眼（０１８９６）升逾１巴仙，報１２﹒５

４銀；ＩＭＡＸ中國（０１９７０）升近２巴仙，報１３﹒０４銀。請請！



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