《投資領域－譚家駿》基建資產吸引，收費公路及公用事業可留意

《投資領域》在美國總統大選由拜登勝出所帶來的樂觀氣氛，以及新冠肺炎疫苗面世加強環

球經濟復甦的憧憬下，過去一段時間多項資產價格都出現不同程度的變化，基建類資產亦不例外

。

上市基建資產近期有不少升勢相當凌厲，例如在投資者憧憬國際旅遊回暖的情況下，機場成

為表現最佳的基建行業，而在疫苗帶動經濟復甦的預期下，可望刺激能源需求增加，管道行業的

表現亦相當不俗。

其中，由於亞洲對天然氣的需求有望增強，頂尖液化天然氣出口商表現極佳。而在中國經濟

恢復正常支持下，工商客戶對天然氣的需求將會增加，加上政府推動住宅供暖系統煤改氣的政策

繼續支撐零售客戶的需求，中國的天然氣公用事業公司表現領先大市。



＊收費公路交通流量穩健＊



收費公路行業的表現亦相當強勁，盡管近期已錄得不少升幅，但我們認為，收費公路行業依

然是物超所值。

與其他運輸基建資產相比，收費公路的交通流量較為穩健，多個地區都展現出增長動力。值

得一提的是，在家工作的彈性安排也許會令交通出現調整，惟有明確證據顯示，人們為了保持社

交距離而傾向使用私家車多於公共交通工具，反過來有利收費公路的營運。

至於機場方面，我們認為現時的估值水平正在反映未來數月情景向好，惟消費行為恢復正常

的速度依然是有待觀察。事實上，商務旅遊可能永遠無法回復至原來的水平，新加坡與香港決定

將原定１１月中實施的「航空旅遊氣泡」延遲至今年，已提醒人們旅遊行業仍然面對物流挑戰。

基建類資產當中，亦有表現較失色的類別，受累於投資者轉投經濟敏感度高的資產，導致防

守型企業股價受壓，多元公用事業例如是電力公用事業的股價雖見上揚，但表現遠遜其他行業；

發射塔及數據中心在疫情趨惡化時表現較佳，惟近期升幅同樣落後，皆因股市資金流轉，影響被

視為避風港的資產。



＊公用事業防守性被忽視＊



其中，我們認為，受監管公用事業公司盈利所表現出來的抗跌力及可預測性，似乎未受到市

場充份重視。

例如可留意一家美國亞利桑那州的公用事業公司，其主要業務包括州內最大的綜合電力公用

事業公司，以及輸電及可再生能源發展商。公司經營所在的司法管轄區監管嚴格，但該公司委任

頗具名望的新任行政總裁，加上該州公用事業監管機構有新專員上任，預期監管環境將變得更有

利。

而太陽能是目前美國許多地區成本最低的新一代發電來源，亞利桑那州的氣候適合發展太陽

能發電，有望為公司帶來長期的資本支出及盈利增長。

我們預期老舊設備及技術的持續維修和替換，以及可再生能源的加速發展，長遠將成為公用

事業公司的穩定盈利增長來源，其中，特別是擁有龐大規模經濟優勢的大型公用事業公司的受惠

程度更高。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

