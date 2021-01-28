外圍市低走，港股插７４６點收２８５５０穿廿天線，科指跌逾４％

《經濟通通訊社２８日專訊》美股波音公布的季績令人失望，加上聯儲局主席鮑威爾議息會

後表示，該國實現就業及通脹目標之路仍然漫長，看法甚為悲觀，三大指數收挫。港股今日期結

，低開３８２點報２８９１４點，人行收水淨回籠１５００億人幣，恆指隨Ａ股跌幅擴大，重磅

股與科技股跌勢加劇。Ａ股低收，港股尾盤隨美股三大指數期貨走淡，最多跌過８３０點低見

２８４６７點。內地一連４０日的春運今日開始，內需食品股有追捧；聯儲局維持利率不變，本

地銀行股偏淡；恆隆地產（００１０１）全年業績表現遜預期，拖累同業股份向下。港股今日失

守廿天線（２８６１０點），收報２８５５０點，跌７４６點或２﹒５５％，主板成交

２６９８﹒８１億元，少５﹒８％。國指收報１１３３４點，跌３１７點或２﹒７２％。科指報

９３７２點，跌４３４點或４﹒４３％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）挫４﹒６６％，報９５﹒１元；建行（００９３９）跌

１﹒１６％，報５﹒９９元。

上證綜指收報３５０５點，跌６８點或１﹒９１％；深證成指報１４９１３點，跌５００點

或３﹒２５％，總成交９１５５﹒８億元人幣。



＊儲局維持寬鬆貨幣政策，本地銀行股向下＊



美國聯儲局維持利率及買債計劃不變，主席鮑威爾表明局方將維持寬鬆的貨幣政策，直到實

現就業最大化，以及將通脹穩定在２％的雙重任務達成。離加息之路仍遠，本地銀行股普遍向下

，匯控（００００５）走低２﹒８１％，報４１﹒５５元；恆生（０００１１）升１﹒１３％，

報１４３﹒８元；東亞（０００２３）升１﹒８２％，報１６﹒８元；中銀（０２３８８）跌

１﹒６７％，報２３﹒５元；渣打（０２８８８）跌２﹒８８％，報４７﹒２元。

恆隆地產（００１０１）去年盈轉虧損２５﹒７億元，基礎盈利和營利分別按年跌６﹒１％

及升１﹒４％，兩項數據均差過預期；集團繼續看好中國租務前景，惟本港復甦需時，將出售發

展項目及非核心物業套現，恆隆地產收跌１﹒１７％，報２１﹒１元。太地（０１９７２）跌

１﹒２９％，報２２﹒９５元；九置（０１９９７）升１﹒７８％，報４３元；希慎

（０００１４）跌１﹒３７％，報２８﹒８５元；新地（０００１６）跌１﹒２％，報

１０７﹒３元。



＊特斯拉毛利率低新車仍減價，比亞迪股份挫逾７％＊



中國銀保監會主席郭樹清於工作會議強調，今年要切實加強對互聯網平台金融活動監管，依

法將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁。京東集團（０９６１８）走低

６﹒０１％，報３５０﹒４元。阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒２３％，報２５１﹒６元。美團

（０３６９０）跌２﹒３１％，報３５５﹒６元。小米（０１８１０）於印度市佔率達２６％，

按年回落１個百分點，但仍是印度市場銷量最大的中國手機品牌，微跌０﹒８５％，報２９﹒３

元。

特斯拉去年第四季毛利率１９﹒２％，為２０１９年最末季以來最低水平，因為車輛平均售

價較去年同期下降１１％，股價盤後挫５％。另外，特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｓ Ｐｌａｉｄ版減價

近１５％。相關概念港股下挫，比亞迪（０１２１１）挫７﹒０９％，報２３６元；雅迪

０１５８５）跌６﹒４４％，報１９﹒３２元；贛鋒（０１７７２）走低７﹒９４％，報

１１７﹒１元；福耀（０３６０６）跌６﹒２％，報５４﹒５元；耐世特（０１３１６）跌

７﹒６９％，報１２元。



＊內地春運至，百威漲近半成冠藍籌＊



農曆新年春運今日起開始，消費旺季，內需食品股落鑊，百威亞太（０１８７６）為本日表

現最佳藍籌，升４﹒８５％，報２７元；潤啤（００２９１）跌２﹒８９％，報６７﹒２元；蒙

牛（０２３１９）跌１﹒０７％，報４６﹒１元。據報有人彷效美國股民挾淡倉，康師傅

（００３２２）升６﹒６８％，報１５﹒６６元；旺旺（００１５１）升６﹒２６％，報

５﹒９４元；維他奶（００３４５）急漲１５﹒４３％，報３５﹒９元。

根據國家新聞出版署官網顯示，２０２１年首批遊戲版號已經下發，共８４款國產遊戲獲批

。騰訊（００７００）和創夢天地（０１１１９）均有遊戲獲批，分別走低２﹒９２％，報

６８１元及跌２﹒１６％，報４﹒０７元。中手游（００３０２）升１﹒５９％，報３﹒１９元

；ＩＧＧ（００７９９）跌１﹒３３％，報１０﹒３８元；心動公司（０２４００）挫

２﹒４２％，報５８﹒４元。（ｎｓ）

