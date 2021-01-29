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即市新聞

29/01/2021 14:19

《缸邊麗評－熊麗萍》後市續大漲小回，緊盯北水抱團股

　　《缸邊麗評》恆指於上周一（１８日）２８３９０低位連續衝高至本周一（２５日）的
３０１９１點，上升１８００點，但本周二（２６日）開始連續三個交易日下跌，並將上述升幅
幾乎全部抵銷。這一輪升勢由上月２２日起步，恆指最多上升４２００點，本周的調整實屬正常
，現階段的部署策略如何，更值得關注。
　
＊漲後正常調整＊
　
　　由於近期升勢的部分原因是中美角力的效果，美國將多間中資公司列入「禁投令」，
ＭＳＣＩ及富時等指數亦將相關股份剔出指數；但北水資金則大手吸納，中國移動
（００９４１）等中資電訊股由低位回升，也是北水的力量。另一個重要因素是內地公募及私募
基金在內地吸納新資金：這些基金、ＥＴＦ建倉，透過港股通買入港股，而重點股份騰訊
（００７００）、美團（０３６９０）、港交所（００３８８）等股份均成為吸金對象。由於這
些大型股份並不在內地上市，成為北水的「抱團股」，沽空盤也被迫平倉或補倉，支持港股大升

　
＊留意北水動向＊
　
　　目前的焦點是上述因素是否出現逆轉。筆者認為內地近年積極鼓勵散戶透過專業人士管理的
基金參與投資股票市場，港股去年表現落後，估值吸引，加上人民幣升值，內地對於投資港股的
興趣增加；在新設立的基金吸資及現有基金增資之下，估計北水仍對港股有推動力，基金對本港
上市的「抱團股」及在本港Ａ股「欠奉」的股份仍是入市焦點，正如北向資金亦有一批「抱團股
」如：貴州茅台（滬：６００５１９）、上海機場（滬：６００００９）等，前者股價在過去一
年已倍升。從北水的淨買入來看，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、港交所（００３
８８）是內地基金對港股「抱團股」對象，大家仍可放心持有。政策風險不容忽視，但每次調整
也提供買入機會，而騰訊是優先買入的長線投資對象，其次為港交所及美團。
　　筆者估計大市仍是大漲小回格局，目前估值較歐美市場吸引，人民幣升值亦加添港股較Ａ股
的吸引力，但基金建倉後亦不可能持續淨流入港股通股份；因此，大家宜流宜北水動向，只要沒
有出現大量淨流出，港股下跌是調整多於轉勢。
　
＊趁調整入內需＊
　
　　新春假期在即，內地七天假期，港股通下月９日（周二）起暫停，直至下月１８日（周四）
才恢復，北水短期流入金額料減少；但春節假期的內地餐飲、衣著、遊戲等內需股也可趁近日已
作調整而買入，海底撈（０６８６２）、安踏（０２０２０）、滔搏（０６１１０）、泡泡瑪特
（０９９９２）、小米（０１８１０）均值博。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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