《缸邊麗評－熊麗萍》後市續大漲小回，緊盯北水抱團股

《缸邊麗評》恆指於上周一（１８日）２８３９０低位連續衝高至本周一（２５日）的

３０１９１點，上升１８００點，但本周二（２６日）開始連續三個交易日下跌，並將上述升幅

幾乎全部抵銷。這一輪升勢由上月２２日起步，恆指最多上升４２００點，本周的調整實屬正常

，現階段的部署策略如何，更值得關注。



＊漲後正常調整＊



由於近期升勢的部分原因是中美角力的效果，美國將多間中資公司列入「禁投令」，

ＭＳＣＩ及富時等指數亦將相關股份剔出指數；但北水資金則大手吸納，中國移動

（００９４１）等中資電訊股由低位回升，也是北水的力量。另一個重要因素是內地公募及私募

基金在內地吸納新資金：這些基金、ＥＴＦ建倉，透過港股通買入港股，而重點股份騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）、港交所（００３８８）等股份均成為吸金對象。由於這

些大型股份並不在內地上市，成為北水的「抱團股」，沽空盤也被迫平倉或補倉，支持港股大升

。



＊留意北水動向＊



目前的焦點是上述因素是否出現逆轉。筆者認為內地近年積極鼓勵散戶透過專業人士管理的

基金參與投資股票市場，港股去年表現落後，估值吸引，加上人民幣升值，內地對於投資港股的

興趣增加；在新設立的基金吸資及現有基金增資之下，估計北水仍對港股有推動力，基金對本港

上市的「抱團股」及在本港Ａ股「欠奉」的股份仍是入市焦點，正如北向資金亦有一批「抱團股

」如：貴州茅台（滬：６００５１９）、上海機場（滬：６００００９）等，前者股價在過去一

年已倍升。從北水的淨買入來看，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、港交所（００３

８８）是內地基金對港股「抱團股」對象，大家仍可放心持有。政策風險不容忽視，但每次調整

也提供買入機會，而騰訊是優先買入的長線投資對象，其次為港交所及美團。

筆者估計大市仍是大漲小回格局，目前估值較歐美市場吸引，人民幣升值亦加添港股較Ａ股

的吸引力，但基金建倉後亦不可能持續淨流入港股通股份；因此，大家宜流宜北水動向，只要沒

有出現大量淨流出，港股下跌是調整多於轉勢。



＊趁調整入內需＊



新春假期在即，內地七天假期，港股通下月９日（周二）起暫停，直至下月１８日（周四）

才恢復，北水短期流入金額料減少；但春節假期的內地餐飲、衣著、遊戲等內需股也可趁近日已

作調整而買入，海底撈（０６８６２）、安踏（０２０２０）、滔搏（０６１１０）、泡泡瑪特

（０９９９２）、小米（０１８１０）均值博。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

