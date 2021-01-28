《鍾之日記》恒指三連跌失廿天線，Ａ場創半年最大跌幅



《鍾之日記》１月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股散戶成功逼空大鱷，不但驚動白宮，還引發了連鎖效應，外界預計對沖基金不得不賣出

其他股票補充保證金；美國聯儲局維持利率及買債計劃不變，主席鮑威爾議息會後表示，新冠疫

情仍構成相當大的下行風險，要實現就業和長期通脹目標，還有很長的路要走，看法甚為悲觀，

美股隔晚重創２％。

香江魚缸在期指結算下顯著受壓，低開３８２點後跌幅擴大，最多插８３０點，恆指失守廿

天線（２８６１０點），收報２８５５０點，跌７４６點或２﹒５５％，連跌三個交易日；主板

成交２６９８﹒８１億元，少５﹒８％。



＊Ａ場外資流出創３個月最大＊



滬深股市不能幸免，滬綜指今早裂口低開１﹒０８％，隨著權重板塊應聲下跌，半日跌幅擴

大至１﹒５％，尾盤一度挫超過２％穿三千五，全日收市則跌１﹒９１％，報３５０５﹒１８點

，三千五幸保不失，但仍創下自去年７月２４日以來最大單日跌幅。深市愈踩愈深，深成指瀉３

﹒２５％。

人民銀行今日大額收水１５００億元人民幣，創去年１０月以來最大規模收水，全日兩市成

交９１５６億元人民幣，按日收縮０﹒８％；外資今日通過陸股通淨流出６４億元人民幣，單日

流出規模創去年１０月２１日以來最大，且連續第三日淨流出。



＊特斯拉季績跌眼鏡，吉利三連跌＊



美國電動車製造商特斯拉隔夜公布第四季業績，期內電動車產量按年增７１％至逾

１７﹒９７萬輛。不過，由於平均售價按年降１１％，季度毛利率僅１９﹒２％，為２０１９年

第四季以來最低水平。每股盈利０﹒８元美元，遜市場預期１﹒０３元美元。

概念股今日大幅走低，贛鋒鋰業（０１７７２）瀉７﹒９％，耐世特（０１３１６）插

７﹒７％，福耀玻璃（０３６０６）亦大跌６﹒２％。

特斯拉近年在中國大打價格戰，繼年初開售的國產Ｍｏｄｅｌ Ｙ減價最多１６﹒５１萬元

人幣後，高性能的Ｍｏｄｅｌ Ｓ Ｐｌａｉｄ版的起售價亦宣布下調１７﹒４９萬元，其中國

產Ｍｏｄｅｌ Ｙ和３在內地大受歡迎，不過，特斯拉毛利率受壓無疑給新能源車市場當頭一棒

。

乘聯會公布，１月一至三周的乘用車日均銷量是５﹒５萬輛，同比下降４％，環比１２月下

降８％，走勢總體平穩。近日北水力沽車股，吉利汽車（００１７５）三連跌，今日失守３０元

，收報２９﹒５元，挫６﹒９％；比亞迪（０１２１１）大跌７﹒１％，廣汽（０２２３８）亦

軟４﹒８％。



＊科指暴跌逾４％，疑為逼空大戰餘波＊



美股散戶成功逼空大鱷反映現時資本市場瘋狂一面，不但驚動白宮，還在股市引發了連鎖效

應。對沖基金損失慘重，外界預計這些基金不得不賣出其他股票補充保證金，結果導致美股隔晚

重創２％，並牽動環球市場急跌。

際（００９８１）瀉８﹒６％，京東健康（０６６１８）挫６﹒９％，阿里健康（００２４１）

插６﹒８％，京東集團（０９６１８）挫６％，網易（０９９９９）跌４﹒８％，阿里巴巴

（０９９８８）跌３﹒２％，騰訊（００７００）跌２﹒９％，美團（０３６９０）走低

２﹒３％。





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