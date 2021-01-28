《鍾之日記》恒指三連跌失廿天線，Ａ場創半年最大跌幅

《鍾之日記》１月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
美股散戶成功逼空大鱷，不但驚動白宮，還引發了連鎖效應，外界預計對沖基金不得不賣出
其他股票補充保證金；美國聯儲局維持利率及買債計劃不變，主席鮑威爾議息會後表示，新冠疫
情仍構成相當大的下行風險，要實現就業和長期通脹目標，還有很長的路要走，看法甚為悲觀，
美股隔晚重創２％。
香江魚缸在期指結算下顯著受壓，低開３８２點後跌幅擴大，最多插８３０點，恆指失守廿
天線（２８６１０點），收報２８５５０點，跌７４６點或２﹒５５％，連跌三個交易日；主板
成交２６９８﹒８１億元，少５﹒８％。
＊Ａ場外資流出創３個月最大＊
滬深股市不能幸免，滬綜指今早裂口低開１﹒０８％，隨著權重板塊應聲下跌，半日跌幅擴
大至１﹒５％，尾盤一度挫超過２％穿三千五，全日收市則跌１﹒９１％，報３５０５﹒１８點
，三千五幸保不失，但仍創下自去年７月２４日以來最大單日跌幅。深市愈踩愈深，深成指瀉３
﹒２５％。
人民銀行今日大額收水１５００億元人民幣，創去年１０月以來最大規模收水，全日兩市成
交９１５６億元人民幣，按日收縮０﹒８％；外資今日通過陸股通淨流出６４億元人民幣，單日
流出規模創去年１０月２１日以來最大，且連續第三日淨流出。
＊特斯拉季績跌眼鏡，吉利三連跌＊
美國電動車製造商特斯拉隔夜公布第四季業績，期內電動車產量按年增７１％至逾
１７﹒９７萬輛。不過，由於平均售價按年降１１％，季度毛利率僅１９﹒２％，為２０１９年
第四季以來最低水平。每股盈利０﹒８元美元，遜市場預期１﹒０３元美元。
概念股今日大幅走低，贛鋒鋰業（０１７７２）瀉７﹒９％，耐世特（０１３１６）插
７﹒７％，福耀玻璃（０３６０６）亦大跌６﹒２％。
特斯拉近年在中國大打價格戰，繼年初開售的國產Ｍｏｄｅｌ Ｙ減價最多１６﹒５１萬元
人幣後，高性能的Ｍｏｄｅｌ Ｓ Ｐｌａｉｄ版的起售價亦宣布下調１７﹒４９萬元，其中國
產Ｍｏｄｅｌ Ｙ和３在內地大受歡迎，不過，特斯拉毛利率受壓無疑給新能源車市場當頭一棒
。
乘聯會公布，１月一至三周的乘用車日均銷量是５﹒５萬輛，同比下降４％，環比１２月下
降８％，走勢總體平穩。近日北水力沽車股，吉利汽車（００１７５）三連跌，今日失守３０元
，收報２９﹒５元，挫６﹒９％；比亞迪（０１２１１）大跌７﹒１％，廣汽（０２２３８）亦
軟４﹒８％。
＊科指暴跌逾４％，疑為逼空大戰餘波＊
美股散戶成功逼空大鱷反映現時資本市場瘋狂一面，不但驚動白宮，還在股市引發了連鎖效
應。對沖基金損失慘重，外界預計這些基金不得不賣出其他股票補充保證金，結果導致美股隔晚
重創２％，並牽動環球市場急跌。
際（００９８１）瀉８﹒６％，京東健康（０６６１８）挫６﹒９％，阿里健康（００２４１）
插６﹒８％，京東集團（０９６１８）挫６％，網易（０９９９９）跌４﹒８％，阿里巴巴
（０９９８８）跌３﹒２％，騰訊（００７００）跌２﹒９％，美團（０３６９０）走低
２﹒３％。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
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