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即市新聞

28/01/2021 09:37

《投資心得－潘鐵珊》呷哺呷哺加快擴張外送業務，打好增長基礎

　　《投資心得》呷哺呷哺（００５２０）截至去年６月３０日止的中期業績，集團實現營收
１９﹒２億元人民幣同比下降２９﹒１％，而擁有人應佔年內虧損錄得２﹒５億元人民幣。雖然
湊湊所貢獻的銷售額有所增長，但亦被呷哺呷哺餐廳的淨收入減少所抵銷。

＊開發下午小食產品補充全時段營業額＊

　　集團在產品策略上，為保持品牌常新，快速提升新品及分解主產品壓力，開發下午小食產品
以補充未來全時段營業額，令火鍋走出晚市單一形式；而隨著消費者對更優質高效服務的需求與
日俱增，相信服務性消費如集團的旗下餐廳等亦可受惠。而集團亦針對年輕一族的消費潛力，提
升品牌以達到長遠發展的布局。呷哺亦會進入更多三四線城市，透過ＫＯＬ、抖音等宣傳手段，
以打開年輕人市場。
　　雖然國內外賣行業的增長，以及去年的疫情，在起初時候對集團旗下餐廳的客流量有負面影
響，但其後經營表現已逐步改善。集團亦有多項在疫情下的推廣措施，包括大力推廣無接觸外賣
服務、推廣集團自有外賣小程式及網上商城售賣菜品原材料等。雖然疫情對新門店的開業時間有
影響，但相信集團會在今後持續推進門店網絡擴張，故料集團在來年業務會漸趨回穩。

＊現價買入，目標２０元＊


　　因應疫情關係，集團另覓出路，集團通過自己的社區網絡建立微商，利用社區社群帶動生鮮
業務，不但能有效減低食材的損失，亦能使資金加速回流。而集團亦因應疫情對民眾用餐的改變
，以及對分餐的重視，已引進一人一鍋作為潮流新時尚，經過調整後更能顯出品牌的吸引力。而
在今年集團正加大力度，加快擴張其外送業務增強「呷哺外送」的知名度，為未來持續增長打好
基礎。可考慮於現價買入，上望２０元，跌穿１５﹒４０元止蝕。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

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