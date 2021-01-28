《投資心得－潘鐵珊》呷哺呷哺加快擴張外送業務，打好增長基礎

《投資心得》呷哺呷哺（００５２０）截至去年６月３０日止的中期業績，集團實現營收

１９﹒２億元人民幣同比下降２９﹒１％，而擁有人應佔年內虧損錄得２﹒５億元人民幣。雖然

湊湊所貢獻的銷售額有所增長，但亦被呷哺呷哺餐廳的淨收入減少所抵銷。



＊開發下午小食產品補充全時段營業額＊



集團在產品策略上，為保持品牌常新，快速提升新品及分解主產品壓力，開發下午小食產品

以補充未來全時段營業額，令火鍋走出晚市單一形式；而隨著消費者對更優質高效服務的需求與

日俱增，相信服務性消費如集團的旗下餐廳等亦可受惠。而集團亦針對年輕一族的消費潛力，提

升品牌以達到長遠發展的布局。呷哺亦會進入更多三四線城市，透過ＫＯＬ、抖音等宣傳手段，

以打開年輕人市場。

雖然國內外賣行業的增長，以及去年的疫情，在起初時候對集團旗下餐廳的客流量有負面影

響，但其後經營表現已逐步改善。集團亦有多項在疫情下的推廣措施，包括大力推廣無接觸外賣

服務、推廣集團自有外賣小程式及網上商城售賣菜品原材料等。雖然疫情對新門店的開業時間有

影響，但相信集團會在今後持續推進門店網絡擴張，故料集團在來年業務會漸趨回穩。



＊現價買入，目標２０元＊





因應疫情關係，集團另覓出路，集團通過自己的社區網絡建立微商，利用社區社群帶動生鮮

業務，不但能有效減低食材的損失，亦能使資金加速回流。而集團亦因應疫情對民眾用餐的改變

，以及對分餐的重視，已引進一人一鍋作為潮流新時尚，經過調整後更能顯出品牌的吸引力。而

在今年集團正加大力度，加快擴張其外送業務增強「呷哺外送」的知名度，為未來持續增長打好

基礎。可考慮於現價買入，上望２０元，跌穿１５﹒４０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

