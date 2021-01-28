《財金樂道－陳樂怡》恒指三萬點見阻力，趁低吸納消費股

《財金樂道》外圍股市放緩，加上大型新股快手（０１０２４）於周二（２６日）展開招股

，抽走部分市場流動性，限制港股上升動力，３００００點仍有一定阻力。後市仍然視乎港股通

南向資金流入速度，若然流入再次轉慢，投資者或會傾向在農曆新年前夕，於高位先行鎖定利潤

。

北水流入成為近期焦點所在。截止１月２６日，港股通年初至今淨流入超過２２００億元人

民幣，比較２０１６－２０２０年年均流入金額３１８０億元人民幣，以及２０２０年全年

６７２０億元人民幣；今年年初的流入量的增幅，令人矚目。在資金湧入下，港股水漲船高，特

別是北水喜愛的增長股，例如科技股。展望未來，預期北水將繼續流入，但步伐將較為健康。



＊美股短期波動風險不低＊



由於中國１２月消費遜預期，加上中國疫情升溫，影響Ａ股股市氣氛。相反，港股持續上漲

，而ＡＨ股溢價指數處高位，吸引Ａ股資金加快轉向港股。事實上，國內貨幣政策正常化，市場

流動性收緊，限制了Ａ股進一步上衝的動力。預期短期內繼續分流Ａ股資金，Ａ股指數續於高位

震盪。

由於預期拜登政策短期將力撐經濟，由他提出的刺激經濟方案，將向美國民眾增加派錢，有

利美國消費。再加上部分企業業績理想，以及短期加稅機會不大，美股再試新高。然而，不少美

股估值偏高，即使聯儲局買債注入流動性，但個股股價短期波動風險仍然不低。尤其是近期大型

科技股表現強勢，投資者宜注視業績期後，美股會否湧現較明顯回吐壓力。



＊快手上市股價表現可期＊



中國著名短視頻平台快手展開招股，以日活躍用戶數（ＤＡＵ）計為第二大短視頻平台，以

及以商品交易總額計第二大直播電商平台。上市前及基石投資者鼎盛，包括騰訊（００７００）

、百度、紅杉資本、淡馬錫、富達、ＢｌａｃｋＲｏｃｋ等。快手作為短視頻平台在港上市第一

股，預料吸引機構投資者建倉作為行業倉位部署，以捕捉短視頻及直播電商的熱潮。公司亦有望

快速獲納入恆生科技指數，將會成為股價催化劑，上市股價表現可期。

另外，由微創醫療（００８５３）分拆出來的微創心通－Ｂ（０２１６０）同期招股，公司

專門研發人工心臟瓣膜。雖然公司仍處於虧損，但核心產品具價格競爭優勢及較佳的臨床實驗效

果。參考醫療器械同業，普遍上市後股價走勢理想，加上投資者陣容強勁，包括ＧＩＣ、清池資

本、高瓴，料會是快手以外的潛力新股。



＊港股消費股仍吸引北水＊



近期資金集中流入科技股，另一方面中國新冠肺炎確診個案回升，導致消費股於高位稍有回

落，個別股份出現吸納機會。事實上，中國致力擴大內需的路線不變。估值上，港股消費股相對

Ａ股仍有折讓，加上在股價調整過後，對於中國投資者而言更具吸引力。其中，華潤啤酒

（００２９１）雖然２０年盈利預告遜預期，但公司加快推進高端化品牌策略，２１年盈利有望

大幅回升。加上，恆指改革，潤啤未來有潛力染藍，恆指公司２月底將會公布季檢結果，值得留

意。另外，國內汽車行業迎來上升周期，龍頭吉利（００１７５）、長汽（０２３３３）可逢回

調收集。

市場緊貼北水路向，因此投資者除了可留意２月底恆指成分股調整之外，還可著力捕捉３月

有望納入港股通的潛力股。其中，一眾物管板塊半新股有望成為港股通新貴，包括世茂服務

（００８７３）、合景悠活（０３９１３）、華潤萬象（０１２０９）、恆大物業

（０６６６６）等。另外，著名消費品牌藍月亮（０６９９３）、泡泡瑪特（０９９９２）同樣

有機會，投資者或可伺機部署。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》





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