《思前想後－郭思治》港股跌穿１０天線，回吐幅度應該不會少

《思前想後》踏進本周，整個大市將受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導。直到目前一
刻止計，本月大市在先低後高之形態主導下，恆指暫是由４日之低位２７０７９點升至２５日之
高位３０１９１點，即月內之波幅已擴闊至３１１２點。論幅度當不算少，故大市出現升後回吐
乃正常現象。惟有一點需留意，目前１０天線已升至２９２７７點左近，故大市一旦在回吐中跌
穿１０天線，可能表示整個自去年１２月２２日低位２５９９８點開始之小升浪，技術上可能已
止步於本月２５日之高位３０１９１點。經過達４１９３點之急升後，一旦進入正常回吐，幅度
該不會少。假如大市需回調升幅之三份一，則短期後市或會進一步下試２８７９３點之支持，故
現時任何短炒行動均不宜過急及過勇。
＊大市何時回調需看成交金額＊
拉闊一點看，大市自去年１０月開始至本月止計已連續四個月呈先低後高之形態。去年１０
月恆指是由２３６７４點升至２４９７０點，１１月是由２４２３２點升至２７０４０點，１２
月是由２５９９８點升至２７３４０點，到今年１月暫是由２７０７９點升至３０１９１點。單
從上述資料看，大市於四個月內確已累積不少升幅，故出現回吐或消化當屬正常現象，問題是大
市何時才會亮起回調警號而已。談到此點，首先要留意的是１０天線之支持，其次便需留意成交
金額。因目前恆指已升至３００００點左近，如成交金額減退，即表示大市缺乏上衝之動力。
＊年關前市場資金一般較緊張＊
再看，大市自去年９月２５日低位２３１２４點開始之上升，至１１月２５日高位
２７０４０點止計，在八周內共升３９１６點。由於升幅已不少，故大市卒反覆回調至１２月
２２日低位２５９９８點，即在四周內，恆指共回落１０４２點。論幅度並不算大，其後在北水
大手追捧下，大市卒在２５９９８點再開始急升，並於本月２５日高見３０１９１點，即在四周
內共急升４１９３點。論升幅確遠超前潮，故是潮大市所面對的回吐壓力該較上潮為大。假如大
市需有約兩周之回吐，則整個反覆不明之勢頭將延續至２月份上旬，即在農曆新年之前，技術上
該不宜抱太多上望憧憬。加上農曆年關前，市場資金一般會較緊張，其時資金之入市意欲及態度
亦可能會較保守。
＊新經濟股高台回吐屬正常＊
新經濟股周來升勢實在過促，故高台出現反覆及回吐乃正常現象。惟有一點需留意，目前市
場資金高度集中追捧騰訊（００７００）、美團點評（０３６９０）及港交所（００３８８）等
，論情況頗不理想。因大部分傳統股份仍持續徘徊於低處，一日情況未見改善之前，大氣候似仍
未到。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動