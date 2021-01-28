《輪證高清－孫明哲》市場缺乏低面值騰訊購，資金轉移留意其牛證

《輪證高清》科技股近日走勢強勁，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、京東

（０９６１８）等相繼創出上市高位，有投資者反映現時在挑選認購證時十分困難，很難找到輕

微價外、低面值證，而且會發現產品槓桿不高，這情況在騰訊認購證上最為明顯。最主要的原因

是騰訊股價累積了一定升幅，相關認購證的面值亦因而上升，去年騰訊大部分時間於４００至

５００元附近，投資者選擇約１０％價外的認購證，現在騰訊升至７００元之上，同樣是約

１０％價外的產品，假設溢價相若，窩輪的面值都上升了很多，再加上現時大部分產品都是新發

行，年期較長，面值就更高，因此市場上缺乏低面值認購證。面值較高的產品在港交所的規定下

買賣差價會較高，大大降低產品的敏感度，令產品的吸引力降低，於是不少投資者轉移留意另一

槓桿工具，就是騰訊牛證。



牛熊證的價格主要取決於正股價跟行使價之間的差距，亦即是產品的內在值，當然投資者亦

會因為騰訊價格上升，選擇收回距離比去年遠的牛證，但投資者同時可以利用較高換股比率去調

整產品的面值，因此我們觀察到近日收回價較遠、高換股比率的牛證受投資者歡迎。遠收回價有

助降低收回風險，高換股比率降低產品面值，而且現時遠收回價的騰訊牛證槓桿比認購證還高。

以２個月期以上的騰訊認購證為例，實際槓桿最高的大約７倍，而收回價６６０元附近，距離現

貨有超過５０元距離的騰訊牛證有約１０倍槓桿，比認購證更高，收回風險適中，適合作持倉過

夜的部署，當中可留意騰訊牛６０５０９，收回價６６２元。當然，投資者在部署之後亦需要留

意市況變化，即時調整策略以控制收回風險。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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