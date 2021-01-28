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即市新聞

28/01/2021 09:10

《法證攻防－林恩》農曆新年兩周倒計時

　　《法證攻防》港股通南向資金持續錄得大額淨流入，但北水的關注股份似乎開始出現變化。
中移動（００９４１）、美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）等周二（２６日）錄得
北水資金淨流出。而騰訊（００７００）繼續獲得北水資金支持，過去兩個星期都是港股通成交
活躍股資金淨流入金額榜首。兩個星期之後就已經是大年初一，港股通南向交易將於２月９日暫
停至２月１７日。北水資金將會如何於假期前部署，投資者可以繼續關注。
　　Ａ﹒Ｔ﹒Ｍ中，騰訊及美團周一強勢破頂後，由周二及周三（２７日）高位回吐。市場部分
股份今日表現波動，投資者如利用窩輪產品部署時，要留意引伸波幅變動的風險。如有牛熊證的
選擇，或可以考慮選擇較為保守的收回價的牛熊證產品。而相對落後的阿里巴巴周三升約
２﹒５％，過去五個交易日錄得超過１﹒５資金淨流入牛證及認購證。
　　汽車股比亞迪同樣吸引輪證市場資金部署，比亞迪２０２０年汽車總銷量達到４２﹒７０萬
輛，其中４４﹒４％是新能源汽車，全年銷量為１８﹒９７萬輛。上周，比亞迪以每股２２５港
元配股，融資近３００億港元。除了汽車生產銷售，電池研發製造外，比亞迪亦在汽車半導體領
域有所布局。比亞迪擬籌劃分拆半導體業務的控股子公司於中國境內上市。比亞迪股價周一破頂
後出現調整，但一手入場價仍需要超過１２萬元。高額的入場費用吸引對正股未來表現有看法的
投資者，利用輪證產品，以相對較低的入場資金靈活部署正股走勢。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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