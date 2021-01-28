《陸言堂－陳永陸》港股屬短暫性調整；健倍苗苗值得認購

《陸言堂》歐洲央行及美國聯儲局昨晚（２７日）均召開議息會議，維持貨幣政策不變，基

本上沒有懸念，只是到底兩大央行如何分析經濟前景，似乎是市場關注的重點。



結果兩大央行都覺得，經濟復甦的步伐，仍然有很多不確定性，當中歐洲央行更指出，如果

各國為了刺激出口，而爭相實行貨幣貶值的政策，最終會為全球經濟帶來不利的影響，而歐洲央

行亦會作出還擊，必要時會再進行減息，或推出更多政策去推低歐元。



如果各國央行都為推低貨幣匯價，而加大量化寬鬆貨幣政策，那麼對資產市場其實是一個好

事情，可是對經濟前景絕非好現象，因為這會引發通脹，但實際對經濟的刺激作用可能有限，最

終令全球出現滯脹的問題。



不過，由於過多量化寬鬆政策，最終帶來的影響，不會即時浮現，但卻會令市場因流動性過

多，而要尋找投資產品，故此就算今日港股因為投資者擔心經濟前景，而出現大幅度的回吐，但

相信應該只是短暫性的調整，２９０００點以下的支持應該相當足夠，後市不用過於悲觀。



＊健倍苗苗專注於品牌醫療保健品業務＊



雖然港股似乎開始要進行整固，可是新股市場的熱潮仍然存在，這反映出市場資金之充裕情

況。而一眾新股中，投資者可以留意由雅各臣（０２６３３）分拆的香港品牌醫療保健品推廣及

分銷商健倍苗苗（０２１６１）。



雅各臣今次分拆健倍苗苗的原因，乃是為了增強戰略，以及可以更專注管理，因為分拆後母

公司雅各臣科研製藥集團，將與健倍苗苗的業務所提供的產品性質會有分別，前者將專注於非專

利藥，而健倍苗苗則可專注於品牌醫療保健品業務。而分拆後將有利雙方更佳地將資源投放於其

營運重點及戰略上，同時亦可更專注於各自市場中的特殊機會及業務合作，以實現雙方業務的長

期增長及盈利能力。



與此同時，分拆將令健倍苗苗可以更迅速靈活，將重心投放在消費者屬意的品牌醫療保健品

上，以滿足不斷冒起的市場需求。而且，非專利藥及品牌醫療保健品具有不同的風險管理情況，

並需要不同的管理技能及風險管理系統，分拆將使兩家公司各自的管理層可實施適當的風險管理

工具及內部控制程序，以保障彼等各自的業務及資產。



另外，雅各臣科研製藥集團的戰略一直為透過擴展其地區覆蓋範圍以及加快其於中國及亞洲

若干主要市場的增長勢頭來增強其品牌醫療保健品組合。至於健倍苗苗的品牌醫療保健品基於其

專有或品牌性質，加上相關的客戶忠誠度，慣常最終用戶（特別是來自中國及其他亞洲國家）對

我們的品牌醫療保健品有強烈穩定的需求，分拆將使雅各臣及健倍苗苗能夠各自投放更多注意力

、工作及資源來捕捉該等慣常客戶及對品牌忠心的客戶的需求，特別是透過線上及線下的廣告營

銷和品牌推廣活動。



由於現時健倍苗苗的收入比較偏重於幾個品牌的產品，所以分拆後健倍苗苗將會持續識別能

滿足消費者偏好變化的產品及擴大我們供應優質產品種類，進一步擴張我們的產品組合。此外，

亦進一步引進優質的海外品牌，有意通過建立現有的自主品牌產品及其品牌吸引力來調整產品供

應及開發延伸產品線。至於現時健倍苗苗的業務據點遍及大中華及東南亞其他選定國家，所以分

拆後健倍苗苗會利用已建立的業務關係及網絡，進一步增強產品在中國、台灣及南韓等的根基。



由於健倍苗苗本身的發展已十分不錯，加上分拆後可以更專注及有更大的發展空間，故此絕

對值得認購。《獨立股評人 陳永陸》

