《豪匯有期－陳健豪》美元淡倉太多反有利反彈

《豪匯有期》港股稍為冷靜下來，投機市場在高位出現急升後又急跌，市場本來有人進場有

人獲利有人止蝕，但近日市場投資氣氛熱烈，的確容易令人按捺不住。相對地外匯市場方面，由

於只是一年之始，市場仍在尋找投資主題而相對淡靜，困擾市場的消息，仍然離不開疫苗、疫情

進展、美國經濟等議題。總統拜登上任前已拋出１﹒９萬億的經濟刺激方案，但近日又傳出進展

不順利，有媒體報導指參議院領袖說上一輪的失業救濟措施將於３月中旬才到期，因此目標是在

３月中旬才推進立法。市場認為１２月份才剛通過９０００億的方案、這１﹒９萬億或需要４－

６星期時間才能獲得國會通過，又令市場擔心美國經濟復甦進一步延後，對美元短線來說又有壓

力。不過對我來說，這似乎是炒作的藉口居多，但不改短線美元反彈及長線看淡的趨勢。消息傳

出之時，美匯指數已慢慢遠離近日低位８９﹒２、但又未反彈至去年９月份低位、９１﹒７水平

，反而是在兩者的中間區域８９﹒８－９１﹒０之間上落。常言道入市位注定輸嬴，在這些尷尬

水平出手，隨時給市場消息牽著走而遭到左一巴、右一巴教訓。



歐元兌美元多次未能向上突破１﹒２３５０，但每次調整都守住支持１﹒２０５０，慢慢形

成了拉鋸局面。近日市場又重新關注歐元的淨持倉合約升至１６萬張，雖然比去年８月時的

２１﹒３萬張為少，但在息差、疫情、數據等方面都沒有好消息支持下回升，又重新吸引市場關

注。上周歐洲央行議息會，行長拉加德亦預視疫情未受控下，德國、意大利及希臘等區內經濟有

機會再度收縮，而美國近日加快疫苗接種，總統拜登目標乃１００日內為１億美國人接種新冠疫

苗，覆蓋全國約三分之一人口，反映美國從疫情復甦的力度遠勝歐元區。



執筆時未知道聯儲局的議息結果，但預期今年２、３月有機會是美國疫情的高峰期，聯儲局

將維持寬鬆的貨幣政策機會極高，即使如此，由於歐洲仍在實行負利率政策，美國跟歐洲就有正

息差，對美元仍屬有利因素。上星期開始又傳出荷蘭、意大利等內閣成員辭職，總理孔特亦在日

前宣布辭職，難免令歐元短期受壓，一旦跌穿近日支持１﹒２０５０、將進一步調整至

１﹒１９２０至１﹒２０１０支持區，我仍認為歐元可守住去年年中的低位１﹒１６水平，預期

這次調整將在１﹒１８５０－１﹒２０００之間完成，若有機會跌穿１﹒２０５０，可同時留意

美匯指數能否反彈至９１﹒７水平，到時可分注重新吸納歐元，今年目標自然先以年內高位

１﹒２３５０為目標，進一步目標將在１﹒２５水平。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

