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28/01/2021 14:34

【新冠肺炎】消息：本港新增約４０宗確診個案

　　《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港新增約４０宗新冠肺炎確診個案。
　　本港昨天（２７日）再多６０宗新冠肺炎確診，當中有３宗輸入性，５７宗本地個案，２１
宗源頭不明。
　　港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，過去兩星期，約有四成確診個案源頭不明，反映社
區有廣泛傳播鏈，情況令人擔心，上月有５０棟大廈出現最少５宗個案，不少都是舊式或三無大
廈，惟個案追蹤工作仍有落後。他擔心農曆年後，疫情再反彈。（ｃｌ）

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