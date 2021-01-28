【新冠肺炎】消息：本港新增約４０宗確診個案

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港新增約４０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨天（２７日）再多６０宗新冠肺炎確診，當中有３宗輸入性，５７宗本地個案，２１
宗源頭不明。
港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，過去兩星期，約有四成確診個案源頭不明，反映社
區有廣泛傳播鏈，情況令人擔心，上月有５０棟大廈出現最少５宗個案，不少都是舊式或三無大
廈，惟個案追蹤工作仍有落後。他擔心農曆年後，疫情再反彈。（ｃｌ）
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