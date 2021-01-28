惠理基金：現時股市超買，屬健康調整，維持牛市看法

《經濟通通訊社２８日專訊》惠理集團（００８０６）發表２０２１年市場展望。惠理指出

，由於中國的經濟已復甦，現時人民銀行較專注於維持金融穩定性、防止泡沫，因此對貨幣政策

的態度較中性，又認為現時股市的調整只是暫時性，屬健康調整，維持牛市的看法，雖然市場的

確超買，或會出現獲利行為。

惠理認為，人民幣升值將在今年持續，或會令更多海外投資者參與中國股市，現時仍有大量

資金流入空間，另外人民銀行不想人民幣升值速度太快，或會放寬中國的資本外流。惠理續指，

現時只有少於１０％中國財政儲備在股市中，由於現時存款利率較低，未來或會有更多資金流進

股市。惠理又料明年中國ＧＤＰ將增長８％；香港ＧＤＰ則增長４％。

另外，惠理指，２０２０年的的投資主題包括消費升級、互聯網服務平台、科技及醫療健康

，例如中國數家創新藥研發企業如信達生物（０１８０１）及百濟神州（０６１６０）都在海外

取得１０億元的許可協議。另外，惠理指，中國的私營高等教育學費穩定復甦，對比其他國家仍

有極大增長潛力。

惠理又認為，２０２１年將是常態化的一年，低利率環境或會令投資者對股息收入有更多慾

望，或會令收息股的關注度重新提升。（ｃｗ）

