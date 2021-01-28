  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/01/2021 18:13

惠理基金：現時股市超買，屬健康調整，維持牛市看法

　　《經濟通通訊社２８日專訊》惠理集團（００８０６）發表２０２１年市場展望。惠理指出
，由於中國的經濟已復甦，現時人民銀行較專注於維持金融穩定性、防止泡沫，因此對貨幣政策
的態度較中性，又認為現時股市的調整只是暫時性，屬健康調整，維持牛市的看法，雖然市場的
確超買，或會出現獲利行為。
　　惠理認為，人民幣升值將在今年持續，或會令更多海外投資者參與中國股市，現時仍有大量
資金流入空間，另外人民銀行不想人民幣升值速度太快，或會放寬中國的資本外流。惠理續指，
現時只有少於１０％中國財政儲備在股市中，由於現時存款利率較低，未來或會有更多資金流進
股市。惠理又料明年中國ＧＤＰ將增長８％；香港ＧＤＰ則增長４％。
　　另外，惠理指，２０２０年的的投資主題包括消費升級、互聯網服務平台、科技及醫療健康
，例如中國數家創新藥研發企業如信達生物（０１８０１）及百濟神州（０６１６０）都在海外
取得１０億元的許可協議。另外，惠理指，中國的私營高等教育學費穩定復甦，對比其他國家仍
有極大增長潛力。
　　惠理又認為，２０２１年將是常態化的一年，低利率環境或會令投資者對股息收入有更多慾
望，或會令收息股的關注度重新提升。（ｃｗ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/01/2021
《神州經脈》美延遲中企投資禁令　滬指險守三千五　外資連三日走
數碼新動力28/01/2021
數碼港規劃香港金融科技藍圖 培育人才並推廣應用
財經熱話28/01/2021
外圍市低走　期結日恒指插746點穿廿天線　科指跌逾4%
中國故事28/01/2021
《京城近觀》鄉愁是一張張核酸證明
FOCUS28/01/2021
【FOCUS】蘋果、FB、特斯拉　業績再掀新仇舊恨
開市Good Morning28/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪近240元短炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>