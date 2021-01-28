《日入而息》恒隆地產去年轉蝕近２６億元，港股插７４６點



《今天重點》﹡恆隆地產（００１０１）去年盈轉虧蝕近２６億元，派５９仙；恆隆地產中

國物業租賃收入增１６％，總營業溢利升１７﹒８％；恆隆地產去年應佔基

本純利跌６﹒１％，香港營業溢利跌１４﹒９％；恆隆（００１０１）本港

租賃業務續面臨挑戰，續尋找機會出售非核心物業；仍願意收購美領事館物

業，未知賣方完成外交要求手續時間表；陳啟宗料今年業績主要靠內地租金

收入，對香港租務前景不樂觀

﹡恆隆集團（０００１０）去年盈轉虧蝕１５億元，派６３仙；恆隆集團去年

基本純利按年跌２５％，租賃收入增４％

﹡林鄭指樂見匯豐繼續擴張本港業務，冀Ａ股期貨在港交易

﹡金管局指美息不變在預期內，料市場留意美新政府政策；匯豐維持最優惠利

率５厘不變

﹡本港多３９宗確診２０宗源頭不明，麗港城７座須強檢；張竹君稱暫難評論

本港確診數字下跌，染疫者遍布多區



《即日市況》﹡外圍市低走，港股插７４６點收２８５５０穿廿天線，科指跌逾４％



《深滬股市》﹡滬指挫１﹒９％半年最大單日跌幅，外資流走３個月多



《美元匯價》﹡繼續留意美元９１﹒００╱２０的表現；歐元最新報１﹒２１０９╱１０，

日圓最新報１０４﹒２５╱２８



《公司業績》﹡恆隆集團（０００１０）去年盈轉虧蝕１５億元，派６３仙；恆隆集團去年

基本純利按年跌２５％，租賃收入增４％

﹡恆隆地產（００１０１）去年盈轉虧蝕近２６億元，派５９仙；恆隆地產中

國物業租賃收入增１６％，總營業溢利升１７﹒８％；恆隆地產去年應佔基

本純利跌６﹒１％，香港營業溢利跌１４﹒９％

﹡國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ半年持續經營業務蝕

４９６０萬英鎊

﹡銀合控股（０８２６０）澄清中期少賺７５％，今早復牌

﹡赤子城科技（０９９１１）料去年總收入按年升１﹒５倍至２﹒５倍



《公司資訊》﹡和鉑醫藥（０２１４２）重症肌無力在研產品被國家藥監局授予突破性治療

藥物資格

﹡法院已批准私有化計劃，恆興黃金（０２３０３）料２月１日撤回上市地位

﹡金沙（０１９２８）新主席表示繼續投資新加坡及澳門度假村項目，看好澳

門增長機會

﹡恆隆（００１０１）本港租賃業務續面臨挑戰，續尋找機會出售非核心物業

；仍願意收購美領事館物業，未知賣方完成外交要求手續時間表；陳啟宗料

今年業績主要靠內地租金收入，對香港租務前景不樂觀

﹡星展首推中小企及初創創新科技活動，助善用數碼科技迎戰疫情挑戰

﹡基石金融（０８１１２）１供４籌３２５８萬元，供股價折讓２１％

﹡基石藥業（０２６１６）公布普拉替尼在晚期非小細胞肺癌中國患者的研究

結果

﹡開元產業（０１２７５）逾１９億售所有業務並將除牌，每個單位派２元，

今早復牌

﹡遭黑客勒索軟件攻擊，牛奶公司表示宜家客戶資料無外洩

﹡華懋旗下安達臣道項目安峯最快農曆新年前推售

﹡保誠（０２３７８）擬第二季分拆美國業務Ｊａｃｋｓｏｎ

﹡迪信通（０６１８８）控股股東質押公司６３２７萬股內資股

﹡包浩斯（００４８３）重續「Ｓｕｐｅｒｄｒｙ」特許經營協議

﹡金馬能源（０６８８５）與上海氫楓於河南省成立合資公司，出資１﹒６億

元人民幣

﹡威勝控股（０３３９３）附屬中標長沙市消防預警系統項目

﹡阿里巴巴（０９９８８）減持阿里健康（００２４１）逾１﹒４６億股，套

現３８﹒８億元

﹡農業銀行（０１２８８）委任谷澍為執行董事



《國企紅籌》﹡天津創業環保（０１０６５）非公開發行Ａ股集資降至最多１２億元人民幣

﹡中糧包裝（００９０６）附屬公司投資建設鋁制兩片罐工廠，涉４﹒８５億

元人民幣；煙台和福建合資公司已成立，分別持有３６％權益



《神州民企》﹡騰訊（００７００）關聯公司入股二次元公司番糖網絡，成次大股東

﹡中國動向（０３８１８）額外認購２０００萬美元基金Ａ類股份

﹡宏華（００１９６）電驅連續油管裝備完成工業性試驗



《中國要聞》﹡去年全國財政收入同比降３﹒９％，支出升２﹒８％

﹡財政部表示去年財收逐季好轉，全年降３﹒９％好預期；負債率４５﹒８％

風險可控，專項債情況良好

﹡螞蟻續倡理性消費，花唄借唄用戶今起可自主調整額度

﹡交通運輸表示春節期間小型客車免費通行全國收費公路

﹡地方政府做風投，官媒稱打破體制約束才能把握勝算

﹡特斯拉高性能Ｍｏｄｅｌ Ｓ內地減價１７﹒４９萬元

﹡國家郵政局表示農曆年期間寄遞服務不打烊、不休網

﹡深交所表示嚴處各違法犯罪，鞏固創業板註冊制改革成果

﹡攜程表示內地多地返鄉機票價格下降，租車需求急速上升

﹡富士康向工人發留守獎金，料春節期間有數萬人開工

﹡安聯中國保險控股獲准籌建首家外資獨資保險資管公司

﹡人行逆回購利率持平，收水１５００億創三個月最大；遼寧合併１２家城商

行，組建為１家省級城商行

﹡ＩＤＣ表示蘋果第四季智能手機市佔率飆２２％重奪第一

﹡國防部表示解放軍在台海活動是必要，「台獨」意味戰爭

﹡海墾集團成功發行３億美元境外債，海南省屬國企首次

﹡安徽等多家地方ＡＭＣ獲批參與銀行個貸不良資產轉讓

﹡印度永久禁５９款中國程序，商務部要求印方澄清

﹡百度獲准於美國加州開展無駕駛員的自駕車測試

﹡成都業主開群組「捍衛」樓價，遭定性惡意炒作被約談

﹡據報深圳多家銀行暫停個人按揭貸款，房貸利率上浮

﹡去年中國對俄非金融類直投同比增４２％

﹡春運首日料發送旅客１９９１萬人次，客流明顯減少

﹡機構料今年全球ＩＣ市場規模同比增１２％，創新紀錄

﹡歌爾股份放量跌停，稱媒體解讀ＣＦＯ變更屬斷章取義



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒８％，台灣連續三日本土零確診

﹡台積電表示加速生產車用產品，並重新調配產能供給



《其他消息》﹡古思堯侮辱國旗罪成，判囚４個月

﹡私隱專員表示鼓勵部門機構訂清晰條款列明可供查冊目的

﹡林鄭月娥稱感謝領導人充分肯定特區過去一年工作

﹡傳中聯辦大換班，配合香港新局面

﹡金管局表示逆周期緩衝資本比率維持１％

﹡通訊局向無綫發出強烈勸諭，涉對收費電視服務供應商不實指稱

﹡去年「夾屋」登記急增５５％，成交總值再創歷史新高

﹡尖沙咀栢麗大道地舖４８００萬沽出，重返９４年水平

﹡港府收回東涌１２４幅私地建公屋，料２０２７年建成

﹡深股通額度全日流走１１﹒６億元，外資流出創三個月大；滬股通額度全日

流走２２﹒４億元，陸股通淨流出６４億

﹡香港會計師公會表示受訪中小學生８４％有儲蓄習慣

﹡香港數字資產交易所實體店投入服務，今年網上註冊用戶目標十萬人

﹡法國巴黎銀行退租國金中心二期部分樓面

﹡鍾翰林涉違國安法案押後至３月２５日，以待申請法援



《大國博弈》﹡ＭＳＣＩ暫不從指數中剔除浪潮國際、中廣核電力等

﹡布林肯稱在氣候變化等問題上與中國合作符合美國利益

﹡美企啟動３３７調查，中國商務部表示涉案企業積極應對

﹡美國擬與聯合國重新接觸，不容中國推動「威權議程」

﹡冀中方撤煤炭禁令，商務部表示澳洲應多做有利互信的事

﹡中國外交部表示無關於拜登、習近平是否通電的任何消息



《新冠肺炎》﹡本港多３９宗確診２０宗源頭不明，麗港城７座須強檢

﹡本港再多兩名公立醫院病人離世，３２人情況危殆

﹡張竹君稱暫難評論本港確診數字下跌，染疫者遍布多區

﹡中國海關暫停印尼巴西等４企進口，食品包裝檢出陽性

﹡北京拒中高風險區人員進入，低風險區持７日陰性證明

﹡抵武漢世衛專家組今日完成隔離，將展開調查工作

﹡何栢良稱社區有廣泛傳播鏈，憂農曆新年後疫情反彈

﹡林鄭稱本港疫情控制比較內地澳門及台灣確實強差人意

﹡建造業工地防疫計劃，檢測逾２萬工友發現４宗確診

﹡紅磡殯儀業界擔心一旦封區會影響遺體落葬服務

﹡中銀香港長沙灣道及油麻地分行今日起暫停服務

﹡渣打北角港運城分行及中環分行暫時關閉

﹡黃錦星稱污水檢測增至每日２０多個採樣點，覆蓋多區

﹡愛的家表示含菌量超標口罩在個別卓悅及愛的家網店有售；海關驗出「愛的

家」一款彩色口罩菌落超標，拘捕兩人

﹡澳洲智庫表示台灣抗疫表現全球第三，英美接近墊底位置

﹡港大醫學院調查表示市民接種新冠疫苗意願近期大減

﹡匯豐西九龍中心日夜理財中心明日起暫停服務

﹡蘇詠儀獲委任為沙田醫院行政總監，４月起履新

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