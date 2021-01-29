《日出而作》美股道指大漲逾３００點，遊戲驛站再獲散戶追捧

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３０６０３．１９ 升 ３００．１９點╱０．９９％

標普５００ ３７８７．３６ 升 ３６．６１點╱０．９８％



納斯達克 １３３３７．１６ 升 ６６．５６點╱０．５０％

倫敦富時１００ ６５２６．１５ 跌 ４１．２２點╱０．６３％

法蘭克福ＤＡＸ １３６６５．９３ 升 ４５．４７點╱０．３３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５１０．５２ 升 ５０．９０點╱０．９３％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０４．２７，歐元兌美元１．２１２４



《最新資訊》﹡遊戲驛站等股份遭券商限制買賣，眾議院設聽證會調查

﹡美國上季經濟增長符預期，上周首領失業救濟人數減少

﹡美企業績向好美股反彈，道指升３００點標指漲１％

﹡美國經濟數據提振風險意願改善，美元下跌

﹡中移動（００９４１）遭美施加行政禁令，３月９日起生效

﹡中電信（００７２８）遭美施加行政禁令，３月９日起生效

﹡聯通（００７６２）遭美施加行政禁令，３月９日起生效

﹡合景悠活（０３９１３）料全年純利增最少７０％

﹡榮萬家（０２１４６）料全年度合併淨利潤升逾１倍

﹡福祿控股（０２１０１）料全年淨利潤增最多６０％

﹡寶龍商業（０９９０９）料全年純利增最少５０％

﹡ＰＦ（０８２２１）料第三季虧損１０５０萬元

﹡工蓋（０１４２１）料中期虧損收窄至最多９００萬元

﹡自然美（００１５７）料年度純利跌八成半，公司繼續停牌

﹡東方支付（０８６１３）首三季虧損擴大至１７００萬元

﹡康希諾（０６１８５）料全年虧損擴至最多４﹒３億人幣

﹡植華（０１８４２）料全年虧損縮至最多１５００萬元

﹡路透：中國今年可能不設ＧＤＰ增長目標

﹡董建華認為習指港府沉著應對，是對管治團隊的肯定

﹡北角東發大廈完成強檢，４７５人接受檢測無人確診

﹡續有抵港患者帶變種病毒，專家促收緊外防政策

﹡中亞烯谷（０００６３）考慮採取行動取回３公司資料及文件

﹡光大永年（０３６９９）派特別股息，每股１﹒８港仙

﹡光大綠色（０１２５７）擬發２０億人幣資產支持票據

﹡合生創展（００７５４）附屬發一年期１億美元優先票據，票息５﹒８％

﹡江蘇創新（０２１１６）旗下獲證高新技術企業，降稅務開支

﹡君實生物（０１８７７）腫瘤新藥臨床試驗申請獲ＦＤＡ受理

﹡亞洲電視（００７０７）第二次遭追還款，正談判結算方法

﹡幸福控股（００２６０）遭民行入稟追還９５００萬人幣

﹡法拉第未來啟動在美買殼上市，已獲吉利控股投資支持

﹡恆發光學（０１１３４）擬購康順新能源汽車控股權

﹡美臻集團（０１８２５）控股股東磋商或售重大權益

﹡茂宸集團（００２７３）２﹒９億元認購快手科技（０１０２４）

﹡消息指滔搏（０６１１０）遭鼎暉投資折讓５％減持，涉１８億元

﹡專業旅運（０１２３５）４７０萬元購中移動（００９４１）股份

﹡康方生物治療晚期實體瘤Ｉ期臨床試驗完成首例患者給藥

﹡通海金融（００９５２）售海通證券（０６８３７）Ｈ股料蝕１０３５萬元



《國企紅籌》﹡錦江資本（０２００６）附屬發Ａ股獲中證監核准

﹡太保（０２６０１）股東申能集團減持不超過９６２０萬股

﹡北京首都機場（００６９４）減免運營商５﹒２億人幣費用

﹡國電科環（０１２９６）附屬煙台龍源董事長收警示函，提早確認收入

﹡洛陽玻璃（０１１０８）料全年純利增最多５﹒３倍



《神州民企》﹡天能動力（００８１９）附屬料全年純利增最多逾６４％

﹡恆盛地產（００８４５）獲３﹒５億人幣注資江蘇項目１０％股權



《中國要聞》﹡工信部研晶片國家標準，華為海思、中芯等近百企入局

﹡新華社提示盲盒的市場營銷亟待加強規制和監管

﹡中證監強調今年要嚴密監控資金槓桿，註冊制改進優化

﹡國務院推動藥品集中帶量採購工作常態化制度化開展



《新股上市》﹡中駿（０１９６６）分拆物管業務上市已向聯交所申請

