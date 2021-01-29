《華爾街內望》美企業績向好美股反彈，道指升３００點標指漲１％

《經濟通通訊社２９日專訊》美國企業業績向好，圍繞對沖基金賣出沽空倉位補倉的擔憂減

輕，美股周四（２８日）反彈。

道指升３００點或０﹒９９％，報３０６０３點。標指升３６點或０﹒９８％，報３７８７

點。納指升６６點或０﹒５％，報１３３３７點。

美國商務部公布報告顯示，第四季國內生產總值（ＧＤＰ）折合增長年率達４％，符合預期

，因為疫情和缺少新支出刺激措施限制消費者支出，而另一份報告顯示，上周初次申請失業救濟

金人數僅８４﹒７萬人，低於市場預期。

據路孚特數據顯示，目前標指成份股當中有１５９間公司已公布業績，當中８３％的業績超

市場預期。

個股方面，遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）、ＡＭＣ暴跌逾４０％，Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ、

Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ Ｂｒｏｋｅｒｓ在內等交易平台限制上述公司的股票交易，緩解對沖

基金賣出沽空倉位補倉帶來連鎖反應的憂慮。

科技股個別發展，微軟、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ向好，不過蘋果跌３﹒５％，市場憂慮

公司估值太高。Ｆａｃｅｂｏｏｋ亦跌２﹒６２％，惟季度收入勝預期。特斯拉跌３﹒３２％，

公司未提供今年明確交付目標。

美國媒體《ＣＮＢＣ》母公司Ｃｏｍｃａｓｔ集團漲６﹒５７％，公司上季收入勝預期。

美國指標十年期國債收益率升至１﹒０５６％，不過曾一度跌穿１％，創近三周以來最低。

（ａｌ）

