《窩輪匯智－劉嘉輝》大熱的窩輪，到底是好是壞？

《窩輪匯智》近日大市轉趨波動，恆指由近三年高位３０１９１點急回，短短數天的時間蒸

發約１８００點，高位計跌約６％，而個別早前錄得強勁升勢的新經濟龍頭如騰訊

（００７００）亦由高位７６７﹒５元，急跌過超過一成，不過馬上吸引不少資金入場博反彈。

過去五個交易日計，恆指及騰訊好倉分別錄得超過３﹒５７億元及７，５００萬元淨流入。

在波動市況中，不少投資者利用窩輪的槓桿效應，找短線甚至即市的上落機會。市場交投熾

熱，令不少輪證街貨高企，投資者誤以為成交量大，街貨高，必定有利無弊。誰知入場之後才發

現預期及現實有落差。到底投資高街貨產品之前又有什麼需要考慮因素呢？實情又是怎樣？

首先，筆者以一個現實生活的例子來說明。投資者買入一隻高街貨窩輪，就好像走進一間人

頭湧湧的超市。超市（比喻為：發行人）雖然可能已經有標出產品價格，不過由於市場人士十分

踴躍，出價怎至比超市的價格更為積極，因此市場人士直接互相交易，並沒有理會當時的理論價

值。

當一隻產品的市場持貨量愈高時，它便愈有可能更容易受市場供求的力量所影響。例如產品

出現沽壓時，其價格或會被當時的市場力量所擠壓，此外產品的價格亦可能會因供應短缺而出現

波動，令其價格未必會反映掛勾資產的變動。

另外，高街貨產品很多時買賣差價一般都會較大，因為發行人需考慮對沖難度、相關對沖工

具的流通量、差價及波幅等為產品提供報價，從而平衡風險。當產品出現較大買賣差價時，現價

有機會受到報價機制影響而產生較大波動，隨時有機會等於買入價、賣出價、最後成交價、甚至

其他數值，也不一定反映發行人報價。因此，如果單單以報價機制顯示的現價升跌來斷定發行人

報價是很不適當的。投資者入場前，宜留意產品街貨及發行人即市的開價積極性，最好先了解當

時排盤情況再作投資決定。投資者如有疑問，可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈ

ｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ了解詳情。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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