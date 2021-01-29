《缸邊隨筆－石鏡泉》島形頂了，怎辦？

《缸邊隨筆》島形頂出現了，下見何位？見圖。



（編按：圖表請參看網頁：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱ｗ

ｅａｌｔｈ╱ｃｋａｓｈｅｋ╱７０２８０）



Ａ位是島形頂下破頸線（Ｎ）後的量度跌幅。



Ｂ位是回補中途裂口；



Ｃ位是回補脫覊裂口；



哪個會成真？未知，走著瞧。



島形頂了，怎辦？



島形頂即是市跌了，１月２７日有文講：「跌了！怎辦？」今時一樣有用，重刊，見下文。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



【舊文新讀】跌了！怎辦？



市跌了！怎辦？按幾條原則來辦。



（１）君子不立危牆下；



（２）有懷疑便退出；



（３）射水喉直上來的，會直跌回去；



（４）沒有盈利（Ｅ）的股票，不可長持；



（５）借來的錢，遲早要還。



逐項講：



（１）大市跌，不是所有股都跌，對比前日和昨日經濟通的行業板塊表現和恆指成分股表現

，看哪些是



（ａ）升多跌少，暫留，看多數天；



（ｂ）升多跌多，出；



（ｃ）升少跌少，也出；



（ｄ）升少跌多，急出。



不用解釋了。



（２）上文（１）的（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）項都是明白的要出，但碰上（１）（ａ）升多

跌少，出不出？



問自己，你持貨心安嗎？想想這些股，在明天會否跌？如不安心，明天股或會跌，就是有懷

疑，也出。



（３）對上文的（１）（ａ）如經過（２）的考量，仍未有明切決定去留的話，就要考慮該

股是否在近日坐直升機上來，因為射水喉原理，直上的，回直下。



（４）在一個大升市裏，是雞犬股皆升，但在個跌市裏，凡是沒有盈利（Ｅ）或盈利少的，

一般都易跌，除非有關股是有甚麼的業務擴張大計或新生產線落成，而之前的盈利拿了去做擴張

用。



（５）政府忠告，還得起先好借，因為有借要有還，大市之前因北水南下而升，這些北水會

不會回北？還是一直南留？還有沒有新北水南下？不知，那就要今日之後，日日對比前日和昨日

經濟通的行業板塊表現和恆指成分股表現，就可知北水的可能流向。



＊今日出貨為主＊



另個更重要的，是你買股的資金是借來的嗎？若是，也要立即還，即要即出貨。



今日此文，都是以出貨為主？是。



這類的大跌市，後市可大可小，原因明天講，市道未發展到某個階段，講都是呃人。總之，

要怕星星之火，可以燎原（北水走呀！）。街頭火燭，你住街尾，是無鞋挽屐走還是看熱鬧等燒

到來才算？炒家首要之務，是保本，不蝕，而不是求賺，賺少兩個價位，唔死人，火燒眼眉才死

人。如無此憂，筆者都不會寫昨日之文。



阿媽教落：花無百日紅，人無千日好，戰戰兢兢才可留得青山在。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

